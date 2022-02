W tym roku stała się rzecz niezwykła. Kapituła przyznające Złote Maliny postanowiła w szczególny sposób "wyróżnić" Bruce'a Willisa i specjalnie dla niego stworzyła osobną kategorię!



Złote Maliny 2022: Specjalna kategoria dla Bruce'a Willisa

Hollywoodzki gwiazdor ma swoją kategorię, która nazywa się "Najgorszy występ Bruce'a Willisa w filmie z 2021 roku". Aktor z pewnością dostanie Złotą Malinę, tylko za który film?



Na liście jest aż osiem produkcji: "American Siege", "Apex", "Kosmiczny grzech", "Deadlock", "Fortress", "Midnight in the Switchgrass", "Poza prawem" oraz "Survive the Game".

Reklama

Złote Maliny 2022: Dla kogo nominacje?

W tym roku na najwięcej nominacji zdobyła produkcja "Diana: Musical" - aż dziewięć. To rejestracja broadwayowskiego przedstawienia, która miała premierę na platformie Netflix. Miał być hit, a musical stał największą klapą sezonu i zniknął z Broadwayu.



Po pięć nominacji zdobyły filmy "Karen" i "Kobieta w oknie" .

Wśród aktorek na "nagrodę" szansę mają m.in laureatka Oscara Amy Adams ("Kobieta w oknie"), Jeanna de Waal ("Diana: Musical") czy Taryn Manning ("Karen"). Wśród aktorów prym wiodą m.in. Scott Eastwood ("Dangerous"), Roe Hartrampf ("Diana: Musical") czy LeBron James ("Kosmiczny mecz: Nowa era").

Złote Maliny przyznawane są na dzień przed Oscarami - nagrodami amerykańskiej Akademii Filmowej. Zdobywców "wyróżnienia" poznamy w tym roku 26 marca. Wyłoni ich w głosowaniu internetowym ok. 1000 członków Fundacji Nagród Złotych Malin, reprezentujących 27 krajów.

Już jutro, 8 lutego, poznamy z kolei oscarowe nominacje. Polskim akcentem tegorocznych nominacji może okazać się obecność "Sukienki" Tadeusza Łysiaka na liście kandydatów do Oscara dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego. Ceremonia rozdania nagród została zaplanowana na 27 marca.



Złote Maliny 2022: Lista nominacji

NAJGORSZY FILM:

"Diana: Musical"

"W nieskończoność"

"Karen"

"Kosmiczny mecz: Nowa era"

"Kobieta w oknie"



NAJGORSZY AKTOR:

Scott Eastwood - "Dangerous"

Roe Hartrampf - "Diana: Musical"

LeBron James - "Kosmiczny mecz: Nowa era"

Ben Platt - "Drogi Evanie Hansenie"

Mark Wahlberg - "W nieskończoność"



NAJGORSZA AKTORKA:

Amy Adams - "Kobieta w oknie"

Jeanna de Waal - "Diana: Musical"

Megan Fox - "Midnight in the Switchgrass"

Taryn Manning - "Karen"

Ruby Rose - "Uwikłana"



NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Amy Adams - "Drogi Evanie Hansenie"

Sophie Cookson - "W nieskończoność"

Erin Davie - "Diana: Musical"

Judy Kaye - "Diana: Musical"

Taryn Manning - "Every Last One of Them"



NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY:

Ben Affleck - "Ostatni pojedynek"

Nick Cannon - "Elita złodziei"

Mel Gibson - "Dangerous"

Gareth Keegan - "Diana: Musical"

Jared Leto - "Dom Gucci"



NAJGORSZY WYSTĘP BRUCE'A WILLISA W FILMIE Z 2021 ROKU:

Bruce Willis - "American Siege"

Bruce Willis - "Apex"

Bruce Willis - "Kosmiczny grzech"

Bruce Willis - "Deadlock"

Bruce Willis - "Fortress"

Bruce Willis - "Midnight in the Switchgrass"

Bruce Willis - "Poza prawem"

Bruce Willis - "Survive the Game"



NAJGORSZE EKRANOWE NIEDOPASOWANIE:

Obsada i dowolna scena śpiewana albo choreografia - "Diana: Musical"

LeBron James i dowolna animowana postać - "Kosmiczny mecz: Nowa era"

Jared Leto i którakolwiek z tych rzeczy (do wyboru): lateksowa twarz, ubrania, akcent - "Dom Gucci"

Ben Platt i którakolwiek z postaci, która gra jak Ben Platt - "Drogi Evanie Hansenie"

Tom i Jerry - "Tom i Jerry"



NAJGORSZY REŻYSER:

Christopher Ashley - "Diana: Musical"

Stephen Chbosky - "Drogi Evanie Hansenie"

Damon 'Coke' Daniels - "Karen"

Renny Harlin - "Elita złodziei"

Joe Wright - "Kobieta w oknie"



NAJGORSZY SCENARIUSZ:

"Diana: Musical"

"Karen"

"Elita złodziei"

"Twist"

"Kobieta w oknie"



NAJGORSZY REMAKE, SEQUEL BĄDŹ "INSPIRACJA":

"Karen" (nieumyślny remake Cruelli DeVil)

"Kosmiczny mecz: Nowa era"

"Tom i Jerry"

"Twist" (remake "Olivera Twista"?)

"Kobieta w oknie" (nowa wersja "Okna na podwórze"?)