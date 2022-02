W obliczu możliwej inwazji Rosji na Ukrainę wszyscy zastanawiają się nad działaniem autorytarnego reżimu Władimira Putina i stojących za nim motywacji. Oblicze współczesnej Rosji odbija się doskonale w sylwetce jej najbardziej znanego opozycjonisty - Aleksieja Nawalnego. W filmie "Nawalny" (Navalny) reżyser Daniel Roher pokazuje tego wyjątkowego człowieka i jego walkę z bezwzględnym systemem. Swoją premierę "Nawalny" miał podczas festiwalu w Sundance, gdzie otrzymał Nagrodę Publiczności.



Pościgi, próby otrucia, szpiedzy - chociaż film Rohera przypomina prawdziwy thriller, niestety jest to zapis prawdziwych wydarzeń. W filmie pokazana została także poruszająca historia rodziny Nawalnego w obliczu otrucia, które prawie doprowadziło do jego śmierci. Bohaterski powrót opozycjonisty do Rosji, gdzie niedawno został skazany na 20 lat więzienia, był jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat dla mieszkańców Rosji. Polska publiczność będzie mogła zobaczyć premierowo tę niesamowitą historię odwagi i miłości do ojczyzny już w maju podczas 19. edycji Millennium Docs Against Gravity.



Reklama

"Nawalny" z pewnością będzie jednym z najbardziej dyskutowanych filmów nadchodzącej edycji największego polskiego festiwalu filmowego, ale w programie znalazły się także inne filmy poświęcone miejscom i zdarzeniom, które są obecnie punktami zapalnymi w globalnej polityce. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Mjanma, której poświęcone są aż cztery filmy, które zostaną zaprezentowane w maju polskiej publiczności.

Punkty zapalne - spojrzenie na Mjanmę



Poruszającym wprowadzeniem do tematyki związanej z tragicznymi wydarzeniami z 2021 roku w Mjanmie są dwa filmy krótkometrażowe - nakręcone zaraz przed zamachem stanu "Pozdrowienia z Mjanmy" (Greetings from Myanmar), reż. Andreas J. Riiser, Sunniva Sundby oraz "List do San Zaw Htwaya" (Letter to San Zaw Htway), reż. Petr Lom. Pierwszy, zderzający widok wypoczywających w luksusowym hotelu turystów ze świadectwem kobiety, która cudem ocalała, kiedy jej wioska została napadnięta, zostanie zaprezentowany w nowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych.



Wideo Greetings from Myanmar / trailer / 24th Ji.hlava IDFF

Drugi to rodzaj filmowego listu do jednego z najważniejszych aktywistów politycznych, nieżyjącego już San Zaw Htwaya, który spędził 12 lat w więzieniu pod koniec lat 90., a w obliczu krwawego wojskowego przewrotu w 2021 roku stał się źródłem inspiracji dla obecnych aktywistów i więźniów politycznych. Ten film publiczność będzie mogła zobaczyć wyłącznie podczas części online festiwalu od 24 maja do 5 czerwca na mdag,pl.



Wideo Letter to San Zaw Htway: Myanmar's Activist Artist | Preview Clip

Jednym z dwóch filmów pełnometrażowych poświęconych wydarzeniom w Mjanmie są "Pamiętniki z Mjanmy" (Myanmar Diaries), reż. The Myanmar Film Collective. Otrzymały nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego oraz Nagrodę Amnesty International na kończącym się właśnie Berlinale. Ten film to ważne przypomnienie, że choć temat sytuacji politycznej w Mjanmie dawno zniknął z pierwszych stron gazet, cały czas łamane są tam prawa człowieka. Dziesięciu młodych filmowców, którzy pozostać muszą anonimowi, dokumentuje życie w wojskowej dyktaturze po zamachu stanu z lutego 2021 roku. To obraz kraju pogrążonego w przemocy, jak i portret silnych obywateli, którzy odważnie stawiają opór wobec opresyjnej władzy.



Wideo "Myanmar Diaries" | ttt

O Mjanmnie opowiadają także "Położne" (Midwives), reż. Snow Hnin Ei Hlaing, które w czasie tegorocznego Sundance otrzymały Specjalną Nagrodę Jury: Excellence In Verité Filmmaking. To piękna opowieść o przyjaźni ponad podziałami. Hla jest buddystką, Nyo Nyo muzułmanką z prześladowanej grupy etnicznej Rohingja w zachodniej Mjanmie. Pracują razem w szpitalu, niosąc pomoc i opiekę tym, którzy są traktowani jak intruzi w kraju, gdzie ich rodziny żyją od pokoleń. Nyo Nyo jest dodatkowo bardzo cenioną położną, która pozwala przyjść na świat kolejnym pokoleniom. W jakim świecie przyjdzie im żyć?



Festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 13-22 maja w ośmiu miastach - Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy oraz po raz pierwszy w Łodzi! Od 24 maja do 5 czerwca odbędzie się część online na stronie mdag.pl.

Czytaj więcej:

Co w weekend obejrzeć w kinie? Sprawdźcie!

Rossy de Palma: Ożywione arcydzieło Picassa

Brad Pitt złożył pozew przeciwko Angelinie Jolie

"Sponsoring": Wnikliwy portret kobiecej seksualności