Millennium Docs Against Gravity wraca do tradycyjnej formuły

filmy dokumentalne

Millennium Docs Against Gravity po dwóch latach pandemii wraca do tradycyjnej formuły. W tym roku przyznane zostaną dwie dodatkowe nagrody - dla twórców ze wschodniej Europy i reżysera filmu ukraińskiego - poinformowano na konferencji prasowej we wtorek w Warszawie.

Kadr z filmu "Lombard" w reżyserii Łukasza Kowalskiego / Millennium Docs Against Gravity /materiały prasowe