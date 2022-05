Życiowy partner Eltona Johna pokaże intymne nagrania!

"Goodbye Yellow Brick Road": Disney+ realizuje dokument o Eltonie Johnie

filmy dokumentalne

Około 30 milionów dolarów zapłaciła platforma streamingowa Disney+ za prawa do filmu dokumentalnego poświęconego legendarnemu Eltonowi Johnowi. Jak informuje portal "Deadline", produkcja będzie nosić tytuł "Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And the Years That Made His Legend" ("Pożegnanie z żółtą, ceglaną drogą. Ostatnie występy Eltona Johna i lata, które stworzyły jego legendę"). Twórcami będą R.J. Cutler ("Belushi") oraz David Furnish, czyli życiowy partner Johna.

Zdjęcie Elton John i David Furnish są małżeństwem od prawie 30 lat / Elton John AIDS Foundation / Contributor / Getty Images