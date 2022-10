Za kilka dni do kin trafi film "Ania" . To dokument opowiadający o życiu i twórczości zmarłej w 2014 roku aktorki Anny Przybylskiej . Gwiazda, która występowała w takich produkcjach, jak m.in. "Złotopolscy", "Daleko od noszy", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Klub szalonych dziewic" czy "Bilet na Księżyc", zmarła po walce z nowotworem trzustki.

Na film o aktorce składają się nagrania z prywatnego archiwum partnera Anny Przybylskiej - Jarosława Bieniuka. Swoimi wspomnieniami o gwieździe podzielili się jej bliscy oraz przyjaciele. Wśród osób opowiadających o Przybylskiej nie zabrakło jej przyjaciółki - Katarzyny Bujakiewicz. W mediach społecznościowych pojawił się fragment produkcji przedstawiający wypowiedź aktorki. Wspominając koleżankę, Katarzyna Bujakiewicz nie kryła łez...

Reklama

Katarzyna Bujakiewicz: Anna Przybylska nauczyła mnie imprezować

W swojej wypowiedzi Bujakiewicz odniosła się m.in. do wyjątkowej więzi, która łączyła obie panie.

"Pomimo tego, że była młodsza, to wiele mnie nauczyła, naprawdę. Pokazała mi wiele rzeczy, jak można być fajną matką, jak można mieć luz do tego zawodu. I za to jej dziękuję i ona wie, że ja jej dziękuję, po prostu" - mówi Bujakiewicz.

Aktorka wspomniała także chwile spędzane z Przybylską i jej partnerem. "Nauczyła mnie też imprezować (...). Mówili: 'Bujakiewicz, przecież od czasu do czasu trzeba odpiąć narty'. Pokazali mi, jak się odpina narty (...). Pokazali, że można w tym całym poukładaniu mieć trochę takiego luzu i wariactwa. I tego podejścia do tego zawodu, że jak będą chcieli, to i tak cię znajdą" - wspomina Bujakiewicz.

Katarzyna Bujakiewicz wspomina Annę Przybylską

Już wcześniej aktorka podzieliła się z internautami swoim wspomnieniem o przyjaciółce. Pod archiwalnym zdjęciem napisała, co jeszcze zdradziła przed kamerami.

"Z Anią życie było prostsze i piękniejsze. Nauczyła mnie luzu, radości z bycia tu i teraz, też cieszenia się z małych rzeczy i tego , że dom musi pachnieć obiadem. Kilometry wspólnych spacerów połączone z degustacją drożdżówek to była nasza poznańska codzienność... Moje wspomnienie to zaledwie fragment wielkiej, pięknej opowieści o Ani, którą już 7 października będzie można zobaczyć w kinach w całej Polsce. Dzięki takim reżyserom jak Michał i Krystian powstała wzruszająca opowieść o Ani... Dziękuję Aniu za Twoją obecność w moim życiu..." - napisała Bujakiewicz.

Instagram Post Rozwiń

Sabina Obajtek

Czytaj więcej:

Marcin Dorociński w "Mission: Impossible"? Polski aktor przerwał milczenie

Seksbomba? Polska aktorka nie unika rozbieranych scen