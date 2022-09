"Ania": Dziewczyna z Gdyni [recenzja]

Jakub Izdebski Gdynia 2022

"Ania" o Annie Przybylskiej, zmarłej w 2014 roku aktorce i modelce, była jednym z pokazów specjalnych 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Zapowiadający go dyrektor artystyczny imprezy, Tomasz Kolankiewicz, wskazał na jego nazwę i zaznaczył, że czasem należy zrobić wyjątek dla kina dokumentarnego - szczególnie jeśli chodzi o osobę tak bardzo związaną zarówno z polskim kinem, jak i Gdynią. Po seansie wszyscy nie kryli wzruszenia. Niemniej nie jest to do końca udany film.

Anna Przybylska na archiwalnym nagraniu, które znalazło się w dokumencie "Ania" /TVP