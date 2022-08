Harvey Weinstein jest oskarżony o 11 przypadków gwałtu i napaści na tle seksualnym dotyczących pięciu rzekomych ofiar. Odsiaduje już 23-letni wyrok po tym, jak w lutym 2020 r. został skazany w Nowym Jorku za gwałt i napaść.

Harvey Weinstein oskarżony przez Polkę

Najmłodszą znaną oskarżycielką Harveya Weinsteina jest Kaja Sokoła - była polska modelka. Miała 16 lat, kiedy po raz pierwszy spotkała producenta filmowego na imprezie. On miał wtedy 50 lat.

35-letnia obecnie Sokoła postanowiła opowiedzieć swoją historię w wywiadzie dla "Rolling Stone".

Ludzie na imprezie mówili: "To jest król Hollywood i może sprawić, że wszystko się wydarzy" wspomina Sokoła

Powiedział: "Jeśli chcesz zostać aktorką, to widzę, że masz potencjał i chciałbym się z tobą spotkać na lunchu i to omówić. Oczywiście słyszałam: "Nie wychodź na obiady. Ludzie mogą dodawać do twoich drinków różne narkotyki". Ale lunch wydawał się bezpieczny kontynuuje

Powtarzając to, co szczegółowo opisała w pozwie z 2019 r., Kaja Sokoła powiedziała, że podała Weinsteinowi swój numer telefonu. Trzy dni później zadzwonił do niej i zabrał ją na lunch. Kiedy zapytał ją, ile ma lat, powiedziała mu, że 16.

Po lunchu trafili do jego mieszkania w Soho, gdzie była modelka twierdzi, że w ciągu kilku minut Weinstein dokonał na niej napaści seksualnej. Powiedziała, że kiedy próbowała uciec, zablokował jej wyjście i trzymał jej ramiona, by nigdzie się nie ruszała. Następnie, chcąc rozładować napiętą atmosferę, twierdził, że to normalne w branży.

Harvey Weinstein zaprzecza oskarżeniom

#metoo Harvey Weinstein stanie przed sądem. Jedna z kobiet zrezygnowała z zeznań Adwokat Harveya Weinsteina, twierdzi, że jego klient "kategorycznie i zdecydowanie" zaprzecza zarzutom Sokoły. Dodaje, że producent nie kupił mieszkania w Soho – lokalizacji, w której Sokoła twierdzi, że miał miejsce atak – aż do 2005 roku.

Oskarżenie Sokoły jest również skierowane bezpośrednio w stronę Disneya, byłej firmy macierzystej Miramax, firmy telewizyjnej, którą Weinstein współzałożył wraz ze swoim bratem, Bobem.

W czasie, gdy Disney był właścicielem Miramax, firma płaciła wielu kobietom, które padły ofiarą molestowania seksualnego i nadużyć Harveya Weinsteina. W oparciu o kontrolę, jaką Disney sprawował nad Miramax, musiał wiedzieć o tych płatnościach, co powinno skutkować dodatkowym dochodzeniem czytamy w skardze złożonej w grudniu 2019 r.

Kaja Sokoła: Kim jest?

Kaja Sokoła pochodzi z Wrocławia. Przez kilka lat mieszkała też w Nowym Jorku i Los Angeles. Jako modelka ma na koncie sukcesy i kampanie dla znanych marek. Teraz pracuje jako psychoterapeutka uzależnień.

Zdjęcie Kaja Sokoła / ForumGwiazd / Agencja FORUM

Harvey Weinstein: Skazany w USA

70-letni obecnie Weinstein został w marcu 2020 roku skazany na 23 lata więzienia za wymuszenie w 2006 roku aktu seksualnego na asystentce Mimi Haleyi i gwałt w 2013 roku na początkującej wówczas aktorce Jessice Mann. Ponad 100 kobiet, w tym słynne aktorki, takie jak Gwyneth Paltrow, Salma Hayek i Uma Thurman, oskarżyło Weinsteina, że od wielu lat dopuszczał się nadużyć seksualnych.

We wrześniu 2020 roku królowa Elżbieta II nakazała odebranie mu Orderu Imperium Brytyjskiego kategorii cywilnej.

Weinstein otrzymał honorowy Order Imperium Brytyjskiego w 2004 roku za zasługi dla brytyjskiego przemysłu filmowego. Był to order honorowy, bo Weinstein nie jest obywatelem Wielkiej Brytanii ani żadnego z krajów Wspólnoty Narodów.

