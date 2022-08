Marilyn Monroe: Mroczna historia, kryjąca się za kultowym zdjęciem

Marilyn Monroe, mająca wówczas zaledwie 28 lat, była w trakcie kręcenia swojego przeboju z 1955 roku "Słomiany wdowiec". Wiele fanów aktorki i jej filmów nigdy tak naprawdę nie zdawało sobie sprawy, że to niezwykłe zdjęcie miało tragiczne konsekwencje.

Kręcenie kultowej sceny odbyło się o pierwszej w nocy na rogu Lexington Ave i 52 ulicy na Manhattanie, gdzie gwiazda zalotnie zapozowała na szczycie bramy metra, gdy jej sukienka podwiewała na wietrze. Ekipie zajęło trzy godziny i 14 ujęć, aby zrobić to dobrze – a reżyser Billy Wilder postanowił nakręcić scenę z udziałem publiki, aby wzbudzić emocje związane z filmem.

Słynne zdjęcie zrobione przez fotografa Sama Shawa, było używane na całym świecie do promowania wyczekiwanego hollywoodzkiego filmu.

Zdjęcie Marilyn Monroe / Bettmann / Contributor / Getty Images

Marilyn Monroe założyła dwie pary bielizny

Według biografii Marilyn Monroe, ponoć uwielbiała ona być obserwowana przez fanów, gdy podskakiwała na planie.

Ekshibicjonistyczna strona Marilyn przejęła nad nią kontrolę. Bardzo lubiła robić ujęcia po ujęciach, gdy podmuchy chłodnego powietrza podniosły jej spódnicę napisał autor biografii, Charles Casillio

Chociaż była to scena naładowana seksualnością, Monroe starała się, by widzowie nie widzieli zbyt wiele, gdy stała nad otworem wentylacyjnym. "New York Times" poinformował, że nosiła dwie pary bielizny, aby mieć pewność, że jest zakryta przed wzrokiem ciekawskich.

Zdjęcie Marilyn Monroe / Bettmann / Contributor / Getty Images

Monroe w białej sukni stała się ikoną popkultury. Niestety, zdjęcie miało tragiczne konsekwencje dla gwiazdy.

Marilyn Monroe: Zbyt ekshibicjonistyczna scena?

Fotograf George S. Zimbel wspominał ówczesnego męża Monroe, gwiazdę baseballu Joe DiMaggio, który wpadł w wściekłość z powodu zbyt "ekshibicjonistycznej" sceny. Zimbel powiedział, że wszyscy na planie ucichli, gdy ukochany aktorki wparował tam jak burza.

Według "The Guardian" to zdarzenie było katalizatorem rozwodu Monroe i DiMaggio, który miał miejsce w tym samym roku. Różne źródła mówią, że DiMaggio wrócił do pokoju hotelowego pary w Nowym Jorku i czekał na żonę. To właśnie tam rzekomo zaatakował Monroe "poniewierając nią po pokoju".

Kiedy Marilyn wróciła z planu, wyczerpana, wczesnym rankiem, strasznie się kłócili napisał Casillo

Goście w sąsiednich pokojach słyszeli, jak krzyczeli na siebie. Następnego dnia Marilyn miała siniaki na ramionach, które trzeba było zakryć makijażem

Fryzjerka filmowa Gladys Witten również przypomniała sobie, że po kłótni znalazła siniaki na ramionach Monroe.

Zdjęcie Marilyn Monroe i Joe DiMaggio / Underwood Archives / Getty Images

Marilyn Monroe rozwiodła się przez kultowe zdjęcie?

Zaledwie miesiąc później, w październiku 1954, Monroe rozwiodła się z DiMaggio z powodu "przemocy psychicznej". W 1971 roku, dziewięć lat po śmierci Monroe, ta oszałamiająca sukienka z metra została sprzedana Debbie Reynolds za jedyne 200 dolarów. W 2011 roku została ponownie sprzedana na aukcji za 4,6 miliona dolarów.



