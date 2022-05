Za nami kolejny etap jednego z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Johnny Depp pozwał byłą żonę o zniesławienie w związku z napisanym przez nią artykułem, który w 2018 roku ukazał się na łamach "The Washington Post". Gwiazda wyznała w tym tekście, że była ofiarą przemocy domowej i choć nie wymieniła nazwiska oprawcy, wszyscy bez trudu mogli domyślić się, że chodzi o Deppa. Dwa lata wcześniej Heard opublikowała bowiem w sieci słynne już zdjęcia swojej posiniaczonej twarzy, a jako sprawcę pobicia wskazała właśnie byłego męża.

Reklama

Prawniczka Depppa Camille Vasquez zyskała sławę za sprawą precyzyjnych pytań, które zadawała w trakcie przesłuchiwania Heard. Dzięki nim wymogła na aktorce m.in. przyznanie się, że nie przeznaczyła 7 mln dol, które otrzymała z ugody rozwodowej, na cele charytatywne (jak wcześniej zapewniała).

W czasie wtorkowego przesłuchania prawniczka ponownie zbombardowała pytaniami Amber Heard . Po zakończeniu przesłuchania kamery zarejestrowały moment, w którym Camille Vasque podchodzi do Depppa, czyli swojego klienta, by go uściskać.

Zdarzenie to prawdopodobnie tylko podsyci, krążące już plotki, że tych dwoje ma się ku sobie.

Depp - Heard: Historia ich związku

Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem" . Chociaż w obrazie pojawiła się odważna scena seksu między bohaterami, nikt nie podejrzewał, że relacje gwiazd wykroczą poza plan filmowy. Depp wciąż jeszcze deklarował miłość do Vanessy Paradis, a biseksualna Amber od czterech lata żyła w związku z artystką Tasyą van Ree. Jednak w styczniu 2012 roku, po 14 latach idealnego związku, Johnny Depp porzucił matkę swych dzieci. Pod koniec stycznia 2014 roku na palcu Amber pojawił się pierścionek zaręczynowy.

Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, jako dowód na przemoc domową, pokazując swoją pobitą twarz. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji.



Zobacz też:

Były przyjaciel Johnny’ego Deppa zeznał, że aktor bił Amber Heard

Chris Rock: "Wierzcie wszystkim kobietom z wyjątkiem Amber Heard"

Amber Heard: Jej rola w "Aqumanie 2" została poważnie ograniczona