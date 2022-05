Nagrodzony Złotą Palmą „Triangle of Sadness” w programie Nowych Horyzontów

"Triangle of Sadness" to drugi film Ostlunda uhonorowany canneńską Złotą Palmą. Poprzednią statuetkę otrzymał w 2017 r. za "The Square". W swoim nowym filmie szwedzki reżyser zabiera widzów na pokład luksusowego statku, którego zamożni pasażerowie i załoga trafiają na bezludną wyspę.

Wideo Triangle of Sadness new clip official from Cannes Film Festival 2022 - 1/3

Podczas sobotniej gali wręczenia nagród, która odbyła się w Grand Theatre Lumiere, Ostlund podziękował swoim wieloletnim współpracownikom. "Kiedy zaczynaliśmy robić ten film, chcieliśmy, aby prowokował on do myślenia. Zależało nam na tym, by widzowie zadawali sobie pytania, a projekcja stała się pożywką do dalszej dyskusji. W ogóle współczesne kino polega na tym, że oglądamy razem filmy, które stają się bazą do rozmów. Bardzo cieszą mnie reakcje, z którymi zetknęliśmy się na festiwalu w Cannes. Jestem szczęśliwy, że jury uznało jakość naszego filmu" - zwrócił uwagę.

Pierwszy w całości anglojęzyczny projekt Östlunda to satyra na pełen blichtru świat mody i opowieść o parze modeli-influencerów (Charlbi Dean i Harris Dickinson, znany m.in. z filmu "Matthias i Maxime"), których najcenniejszą walutą jest atrakcyjny wygląd. Ten jednak przestanie się liczyć na bezludnej wyspie, gdzie wylądują po katastrofie luksusowego statku pełnego multimilionerów.

Wideo Triangle of Sadness new clip official from Cannes Film Festival 2022 - 2/3

Nowe dzieło szwedzkiego reżysera będzie można zobaczyć po raz pierwszy w Polsce już w lipcu, w ramach 22. edycji festiwalu Nowe Horyzonty, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-31 lipca.

Wideo Triangle of Sadness new clip official from Cannes Film Festival 2022 - 3/3

