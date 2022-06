O tym, że producent muzyczny i gwiazda "Pewnego razu... w Hollywood" są parą, wiadomo od sierpnia ubiegłego roku, gdy to zostali przyłapani przez paparazzich podczas spaceru w Nowym Jorku. Oficjalnie pokazali się jednak dopiero w marcu tego roku, kiedy pojawili się razem na gali Amerykańskiego Instytutu Filmowego. Natomiast w kwietniu byli gośćmi gali rozdania nagród Grammy, podczas której Jack Antonoff dostał statuetkę dla najlepszego producenta.

Margaret Qualley zaręczyła się z Jackiem Antonoffem

Teraz serwis People doniósł, powołując się na swojego informatora, że para się zaręczyła. Informacje te potwierdziła niedługo później sama Qualley, publikując na Instagramie serię czterech zdjęć, na których czule obejmuje się z Antonoffem. Na każdym z nich na pierwszym planie są dłonie aktorki. Dostrzec też można ten sam pierścionek, który miała w Cannes. "Och, kocham go!" - napisała pod zdjęciami aktorka. Jej obserwatorzy jednoznacznie odebrali to jako ogłoszenie zaręczyn. W komentarzach zaroiło się od gratulacji.

Qualley weszła do show-biznesu za sprawą swojej matki, Andy MacDowell . Po niewielkiej, ale zapadającej w pamięć roli w "Pewnego razu... w Hollywood", szerszą paletę swoim możliwości aktorskich pokazała w netfiksowym serialu "Sprzątaczka", gdzie kreowała główną rolę. Niedawno pojawiła się informacja, że wkrótce wcieli się w postać Ginger Rogers w filmie o relacji tej aktorki z Fredem Astaire’em. Z kolei Antonoff jest wokalistą rockowego zespołu Bleachers, a także producentem muzycznym. Współpracował m.in. z Taylor Swift, Laną Del Rey i Florence and the Machine. Jest laureatem sześciu nagród Grammy.

