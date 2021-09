"Sanctuary": Córka Andie MacDowell zagra dominę

Jak donisi "Variety", akcja filmu "Sanctuary" będzie rozgrywać się w ciągu jednej nocy w hotelowym pokoju. Margaret Qualley zagra dominę, która przyjmuje tam swojego stałego klienta, Hala. Mężczyzna pochodzi z bardzo zamożnej rodziny i właśnie odziedziczył fortunę po zmarłym ojcu. To sprawia, że zamierza zakończyć swoją znajomość z dominą. Niespodziewana decyzja ta może okazać się katastrofalna w skutkach. W roli Hala wystąpi Christopher Abbott ("Possessor", "To przychodzi po zmroku"). Scenarzystą filmu jest Micah Bloomberg, twórca serialu "Homecoming", a wśród producentów są twórcy takich hitów jak "Whiplash" czy "Wolny strzelec".

Kariera Margaret Qualley

Margaret Qualley jest córką gwiazdy filmu "Cztery wesela i pogrzeb" Andie MacDowell. Zasłynęła grając w wyreżyserowanej przez Spike’a Jonze’a reklamie marki Kenzo. W 2019 roku można ją było zobaczyć w roli Pussycat w filmie "Pewnego razu... w Hollywood".

Niedługo, bo już 1 października, na Netfliksie swoją premierę będzie miał serial "Maid", w którym Qualley wystąpiła u boku swojej matki. Aktorka szykuje się też do udziału w nowym filmie Claire Denis ("High Life") "Stars at Noon". Zagra w nim u boku Tarona Egertona.

Z kolei partnerujący jej w filmie "Sanctuary" Christopher Abbott wystąpił niedawno w reżyserskim debiucie Jerroda Carmichaela - filmie "On the Count of Three", który miał premierę na tegorocznym festiwalu w Sundance. Niedługo aktor rozpocznie zdjęcia do nowego filmu Yorgosa Lanthimosa ("Faworyta") zatytułowanego "Poor Thing". Zagra w nim u boku m.in. Emmy Stone ("Cruella").

