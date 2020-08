Córka Andie MacDowell i Margot Robbie współpracują w nowym serialu Netfliksa

Margaret Qualley i Margot Robbie poznały się na planie „Pewnego razu w… Hollywood". Tym razem w nowym serialu „Maid”. Margaret Qualley zagra główną rolę, wcielając się w samotną matkę, która pracuje jako sprzątaczka, z kolei Margot Robbie będzie współproducentką tego obrazu.

Margaret Qualley to córka Andie MacDowell /Pietro S. D'Aprano /Getty Images

Scenariusz do serialu jest inspirowany bestsellerowymi pamiętnikami Stephanie Land "Maid: Hard Work, Low Pay and Mother's Will to Survive" z 2019 roku. Jest to opowieść o samotnej matce, pracującej jako pomoc domowa, która musi walczyć z biedą, bezdomnością i biurokracją.



Postać głównej bohaterki zagra jedna ze wschodzących gwiazd amerykańskiego kina, 25-letnia Margaret Qualley, która jest córką aktorki Andie MacDowell. Jej krótka, acz wyrazista rola hipiski Pussycat, która próbuje uwieść Brada Pitta w "Pewnego razu w... Hollywood", urzekła widzów.



Za produkcję serialu "Maid" odpowiada m.in. LuckyChap Entertainment, firma należąca do Margot Robbie. "Wielokrotnie czytając scenariusz, miałam wrażenie, że role męskie są bardziej interesujące od tych żeńskich, proponowanych np. mnie. Jako producentka mam szansę to zmieniać" - w ten sposób Robbie tłumaczyła, dlaczego została bizneswoman.