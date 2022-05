Kristen Stewart reżyseruje film. "Jeśli nie skończę go do końca roku, umrę"

Cannes 2022

"Jeśli nie skończę go do końca tego roku, umrę" - zadeklarowała podczas Festiwalu Filmowego w Cannes Kristen Stewart. Chodzi o reżyserowany przez nią film zatytułowany "Chronologia wody", nad którym aktorka pracuje już od pięciu lat. Reżyserski debiut Stewart to ekranizacja autobiograficznej powieści pisarki Lidii Yuknavitch.

Kristen Stewart /Li Yang/China News Service /Getty Images