Nowy film Mii Hansen-Løve to jedna z najbardziej oczekiwanych premier w Cannes, według m.in. "The Guardian", "Screen International" i "Vanity Fair". W związku z premierą Lea Seydoux pojawiła się właśnie na okładkach magazynów "Madame Figaro" oraz "The Hollywood Reporter".

"One Fine Morning" przedstawia historię Sandry, młodej samotnej matki, która regularnie odwiedza swojego chorego ojca. Razem z rodziną walczy, by zapewnić mu odpowiednią opiekę. W tym samym czasie ponownie nawiązuje kontakt z Clémentem, dawno nie widzianym przyjacielem. Choć mężczyzna nie jest wolny, zaczynają namiętny romans...

Zdjęcie Léa Seydoux (P) w filmie "One Fine Morning" / Galapagos Films / materiały prasowe

W rolach głównych występują: Léa Seydoux ("Spectre"), Pascal Greggory ("Królowa Margot"), Melvil Poupaud ("Dzięki Bogu") oraz Nicole Garcia.

"One Fine Morning" to nowy film Mii Hansen-Løve, której "Wyspa Bergmana" z Vicky Krieps, Mią Wasikowską i Timem Rothem walczyła o Złota Palmę w Cannes w ubiegłym roku. Reżyserka jest także autorką scenariusza filmu. Za zdjęcia odpowiada Denis Lenoir, laureat Brązowej Żaby na festiwalu Camerimage za "Demonlover".

Léa Seydoux: Jak zostać dziewczyną Bonda? 1 / 13 Francuska aktorka Lea Seydoux, którą w listopadzie zobaczymy w roli dziewczyny Bonda, obchodzi w środę, 1 lipca, 30. urodziny. Początkowo chciała zostać śpiewaczką operową, ale szybko zrezygnowała z tego pomysłu. Zapisała się do francuskiej szkoły aktorskiej Les Enfants Terribles, a później ukończyła kurs aktorski w nowojorskim Actors Studio. W 2006 roku zadebiutowała na ekranie w filmie „Mes Copines".

Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada Galapagos Films.

