19. edycja Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: filmowa podróż po Azji

Festiwal Pięć Smaków po raz kolejny prezentuje w repertuarze całe spektrum emocji i gatunków. W programie tegorocznej edycji znalazło się 51 filmów, z czego aż 35 dostępnych jest również online.

Dzięki ośmiu dopracowanym i różnorodnym sekcjom widzowie mogą m.in. przenieść się do pulsujących kolorami lat 80. w Japonii (sekcja Japan 80s), poznać problemy i pragnienia koreańskiej młodzieży (K-Youth) czy dowiedzieć się więcej na temat doświadczeń migracyjnych (Focus: Migracje). Niejednokrotnie zaskakujące, bawiące się formą produkcje science fiction są dla publiczności szansą na eksplorowanie nieznanych światów i wymiarów (Azjatyckie Sci-Fi). W programie nie zabrakło także głosów młodych artystów (Nowe Kino Azji), największych mainstreamowych przebojów (Asian Cinerama), ponadczasowych hitów w odrestaurowanych wersjach (Odrestaurowana klasyka) czy dzieł z poprzednich edycji, które skradły serca festiwalowiczów (Posmaki).

19. edycja Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: relacja z wydarzenia

Choć filmy stanowią podstawową część wydarzenia, w jego trakcie publiczność ma szansę wziąć udział w licznych debatach na temat kina i Azji, spotkaniach z twórcami czy wysłuchać pasjonujących prelekcji na temat pokazywanych produkcji, które umożliwiają zrozumienie ich na głębszych poziomach. Co jeszcze przyciąga widzów na festiwal Pięć Smaków?

"Szukam dziwności, emocji, jakich na co dzień nie doświadczam w życiu", "Wybór filmów, bo to często są tytuły, których nie da się obejrzeć zarówno w polskich kinach, jak i w internecie", "Przychodzę tu dla filmów, na które samej trudno mi trafić", "Wspaniali goście zagraniczni", "Zdecydowanie warto przyjechać dla tej atmosfery i inspirujących rozmów", "Możliwość oglądania azjatyckich filmów", "Bardzo sobie cenię możliwość kontaktu z inną kulturą" - mówili uczestnicy festiwalu w rozmowach z Interią.

Zapytaliśmy także o produkcje, na które publiczność szczególnie czeka podczas tegorocznej edycji. Podczas dyskusji najczęściej wymieniano takie tytuły, jak:

"Stardust Brothers" reż. Makoto Tezuka, Japonia 1985,

"Typhoon Club" reż. Shinji Sômai, Japonia 1985,

"Zielony Wąż", reż. Tsui Hark, Hongkong 1993,

"Chmura", reż. Kiyoshi Kurosawa, Japonia 2024,

"Happyend", reż. Neo Sora Japonia 2024.

Zachęcamy do obejrzenia naszej relacji z festiwalu!

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków odbywa się równocześnie w warszawskich kinach Muranów, Kinoteka i Kinomuzeum w MSN (12-19 listopada) oraz online w całej Polsce na stronie piecsmakow.pl (12-30 listopada). Istnieje również możliwość udziału w replikach wydarzenia, organizowanych w Poznaniu (Kino Pałacowe, 20-23 listopada), Wrocławiu (Kino Nowe Horyzonty, 20-23 listopada) oraz Gdańsku (Kino Spektrum, 28-30 listopada).

