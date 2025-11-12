Pięć Smaków
Reklama

Ruszyła 19. edycja festiwalu Pięć Smaków. Tych filmów nie można przegapić

Paulina Gandor
Pięć Smaków
36 minut temu

12 listopada rozpoczęła się 19. edycja Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. Podczas wydarzenia publiczność będzie mogła zapoznać się z aż 50 produkcjami w ośmiu sekcjach. Poniżej zebraliśmy kilka tytułów, na które szczególnie w tym roku warto zwrócić uwagę.

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: 50 filmów, 8 sekcji

Tegoroczna edycja składa się z aż ośmiu sekcji: 

Reklama
  • Nowe Kino Azji - świeże spojrzenie na współczesnych twórców kina azjatyckiego; 
  • Asian Cinerama - propozycje mainstreamowe, które wprowadzają do programu festiwalu pierwiastek zabawy i przyjemności; 
  • Japan 80s - odrestaurowane dzieła kultowych w obrębie kina autorskiego i niezależnego japońskich mistrzów; 
  • K-Youth - panorama doświadczeń koreańskiej młodzieży; 
  • Azjatyckie Sci-Fi - starcie Japonii i Chin w różnorodnym estetycznie i formalnie gatunku science fiction; 
  • Focus: Migracje - filmowa podróż skupiona na doświadczeniu przemieszczania się - dobrowolnego i wymuszonego, indywidualnego i zbiorowego; 
  • Odrestaurowana klasyka - podczas tegorocznej edycji organizatorzy stawiają na odrestaurowane hity filmowe z Hongkongu; 
  • Posmaki, czyli powrót pięciosmakowych filmów z poprzednich edycji w formule online. 

Pięć filmów, które warto zobaczyć na festiwalu Pięć Smaków

Repertuar wydarzenia każdego roku zaskakuje swoją różnorodnością i tematyką prezentowanych dzieł. Festiwal pozwala przyjrzeć się bliżej azjatyckiej kulturze, a dzięki nagranym przez organizatorów szczegółowym i doskonale przygotowanym prelekcjom zrozumieć polityczne, społeczne i ekonomiczne niuanse, które mogłyby umknąć widzom. 

Tegoroczna oferta pokazywanych produkcji jest niezwykle bogata i “wielosmakowa", więc by ułatwić festiwalowe wybory, przygotowaliśmy propozycję pięciu tytułów, na które szczególnie warto zwrócić uwagę podczas 19. edycji. 

"Ostatni taniec" (reż. Anselm Chan, Hongkong 2024, kino + online) 

"Ostatni taniec" to świetny dowód na to, że kino hongkońskie znów odnajduje swój głos.  

Film opowiada o społeczeństwie, które walczy o zachowanie swojej tożsamości, balansując pomiędzy tradycją a modernizacją. Bohaterem jest Dominic, który wchodzi w branżę funeralną, gdy przez pandemię organizacja wesel przestaje się opłacać, co wpędza go w spore długi. Nowe zajęcie to dla niego po prostu biznes. Ponadto ma pomysł, jak mógłby unowocześnić pochówki. Na przeszkodzie zmian staje jednak współwłaściciel firmy - taoistyczny mnich Man, który odprawia rytuały, towarzyszące ostatniej drodze zmarłych. Jego konserwatywne poglądy stają się zarzewiem napięć - zarówno z Dominiciem, jak i z własną rodziną. Pokazana w filmie historia stawia pytanie o to, jak kultywować tradycję w świecie, który zmienia się tak szybko? 

"Chmura" (reż. Kiyoshi Kurosawa, Japonia 2024, 124’, tylko kino) 

Nowy thriller Kiyoshiego Kurosawy ("Cure") wypełnione jest grozą, która sączy się z nawet pozornie błahych elementów codzienności. Główny bohater, Yoshii, zajmuje się detaliczną flipperką. Na ryzyku buduje swoje życie. Cokolwiek wpadnie mu w oko na internetowych aukcjach, najpierw skupuje taniej, by później sprzedać drożej, dorabiając do przedmiotów sztuczną narrację o ich wyjątkowości. Bez reszty pochłonięty własnym celem, konstruuje małe imperium sukcesu - wokół jednak zaczyna gęstnieć chmura tych, których po drodze oszukał i którzy pragną zemsty. 

"Pan Wampir" (reż. Ricky Lau, Hongkong 1985, 99’, kino + online) 

"Pan Wampir" rozpoczął w kinie hongkońskim unikatowy podgatunek komediowych filmów kung fu o jiangshi - skaczących wampirach z chińskiego folkloru, które żywią się siłą życiową (chi). 

Bohaterem filmu jest taoistyczny mistrz Gau zgadza się na dokonanie ponownego pochówku dawno zmarłego ojca bogatego pana Yama. Po wykopaniu i otwarciu trumny okazuje się jednak, że ciało nieboszczyka nie uległo rozkładowi. A to oznacza poważne kłopoty, bo ciało może ożyć w każdym momencie jako jiangshi - powracający do życia zmarły. Czy mistrz i jego nierozgarnięci uczniowie znajdą sposób na poradzenie sobie z zagrożeniem?

"Delta Boys" (reż. Ko Bong-soo, Korea Południowa 2016, 120’, kino + online) 

"Delta Boys" to ujmująca komedia i debiut reżyserski Ko Bong-soo, za który otrzymał wyróżnienie podczas festiwalu w Jeonju. Klimatem przywodzi na myśl arcydzieła Jima Jarmuscha z uroczą niezręcznością filmów Akiego Kaurismäkiego.

Po latach pobytu w USA Ye-geon wraca do Korei. Przesiąknięty amerykańskim stylem życia i pełen zaraźliwej energii, zatrzymuje się u swojego ziomka, Il-roka. Ten pracuje w małym zakładzie produkcyjnym, a jego frustracja rośnie z każdym dniem. Rzucony niedbale pomysł wzięcia udziału w konkursie męskich kwartetów wokalnych, szybko staje się ich obsesją. Do kwartetu trzeba czterech, więc do projektu wciągają Dae-younga, który prowadzi sklep z rybami i nieustannie nosi ten sam garnitur oraz Joon-se, kumpla Dae-younga, sprzedającego wraz ze swoją srogą żoną pączki. Czy uda się połączyć tak różne charaktery i czy przeciwności losu nie pokrzyżują ich artystycznych planów?

"Zmartwychwstanie" (reż. Bi Gan, Chiny, Francja, USA 2025, 160’, tylko kino) 

"Zmartwychwstanie" to wyróżniony nagrodą Jury festiwalu w Cannes najnowszy film Bi Gana, mistrza poetyckiego, wielowarstwowego kina (m.in. "Długa podróż dnia ku nocy").  

Chiński twórca ponownie zabiera widzów w oniryczną podróż - tym razem poprzez pięć segmentów odpowiadających pięciu zmysłom. Każdy z nich prowadzony jest w innej stylistyce: od ekspresjonizmu kina niemego i noir, przez buddyjską przypowieść, aż po heist movie i wampiryczną opowieść miłosną. To kinofilska oda do historii X muzy - wirtuozerska, hipnotyzująca podróż przez estetyki, gatunki i epoki. 

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków odbywa się równocześnie w warszawskich kinach Muranów, Kinoteka i Kinomuzeum w MSN (12-19 listopada) oraz online w całej Polsce na stronie piecsmakow.pl (12-30 listopada). 

Zobacz też:

Gratka dla fanów azjatyckiego kina. Organizatorzy odsłonili wszystkie karty

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Pięć Smaków
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Reklama