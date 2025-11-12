Ruszyła 19. edycja festiwalu Pięć Smaków. Tych filmów nie można przegapić

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków: 50 filmów, 8 sekcji

Tegoroczna edycja składa się z aż ośmiu sekcji:

Nowe Kino Azji - świeże spojrzenie na współczesnych twórców kina azjatyckiego;

Asian Cinerama - propozycje mainstreamowe, które wprowadzają do programu festiwalu pierwiastek zabawy i przyjemności;

Japan 80s - odrestaurowane dzieła kultowych w obrębie kina autorskiego i niezależnego japońskich mistrzów;

K-Youth - panorama doświadczeń koreańskiej młodzieży;

Azjatyckie Sci-Fi - starcie Japonii i Chin w różnorodnym estetycznie i formalnie gatunku science fiction;

Focus: Migracje - filmowa podróż skupiona na doświadczeniu przemieszczania się - dobrowolnego i wymuszonego, indywidualnego i zbiorowego;

Odrestaurowana klasyka - podczas tegorocznej edycji organizatorzy stawiają na odrestaurowane hity filmowe z Hongkongu;

Posmaki, czyli powrót pięciosmakowych filmów z poprzednich edycji w formule online.

Pięć filmów, które warto zobaczyć na festiwalu Pięć Smaków

Repertuar wydarzenia każdego roku zaskakuje swoją różnorodnością i tematyką prezentowanych dzieł. Festiwal pozwala przyjrzeć się bliżej azjatyckiej kulturze, a dzięki nagranym przez organizatorów szczegółowym i doskonale przygotowanym prelekcjom zrozumieć polityczne, społeczne i ekonomiczne niuanse, które mogłyby umknąć widzom.

Tegoroczna oferta pokazywanych produkcji jest niezwykle bogata i “wielosmakowa", więc by ułatwić festiwalowe wybory, przygotowaliśmy propozycję pięciu tytułów, na które szczególnie warto zwrócić uwagę podczas 19. edycji.

"Ostatni taniec" (reż. Anselm Chan, Hongkong 2024, kino + online)

"Ostatni taniec" to świetny dowód na to, że kino hongkońskie znów odnajduje swój głos.

Film opowiada o społeczeństwie, które walczy o zachowanie swojej tożsamości, balansując pomiędzy tradycją a modernizacją. Bohaterem jest Dominic, który wchodzi w branżę funeralną, gdy przez pandemię organizacja wesel przestaje się opłacać, co wpędza go w spore długi. Nowe zajęcie to dla niego po prostu biznes. Ponadto ma pomysł, jak mógłby unowocześnić pochówki. Na przeszkodzie zmian staje jednak współwłaściciel firmy - taoistyczny mnich Man, który odprawia rytuały, towarzyszące ostatniej drodze zmarłych. Jego konserwatywne poglądy stają się zarzewiem napięć - zarówno z Dominiciem, jak i z własną rodziną. Pokazana w filmie historia stawia pytanie o to, jak kultywować tradycję w świecie, który zmienia się tak szybko?

Zdjęcie Kadr z filmu "Ostatni taniec" / materiały prasowe

"Chmura" (reż. Kiyoshi Kurosawa, Japonia 2024, 124’, tylko kino)

Nowy thriller Kiyoshiego Kurosawy ("Cure") wypełnione jest grozą, która sączy się z nawet pozornie błahych elementów codzienności. Główny bohater, Yoshii, zajmuje się detaliczną flipperką. Na ryzyku buduje swoje życie. Cokolwiek wpadnie mu w oko na internetowych aukcjach, najpierw skupuje taniej, by później sprzedać drożej, dorabiając do przedmiotów sztuczną narrację o ich wyjątkowości. Bez reszty pochłonięty własnym celem, konstruuje małe imperium sukcesu - wokół jednak zaczyna gęstnieć chmura tych, których po drodze oszukał i którzy pragną zemsty.

"Pan Wampir" (reż. Ricky Lau, Hongkong 1985, 99’, kino + online)

"Pan Wampir" rozpoczął w kinie hongkońskim unikatowy podgatunek komediowych filmów kung fu o jiangshi - skaczących wampirach z chińskiego folkloru, które żywią się siłą życiową (chi).

Bohaterem filmu jest taoistyczny mistrz Gau zgadza się na dokonanie ponownego pochówku dawno zmarłego ojca bogatego pana Yama. Po wykopaniu i otwarciu trumny okazuje się jednak, że ciało nieboszczyka nie uległo rozkładowi. A to oznacza poważne kłopoty, bo ciało może ożyć w każdym momencie jako jiangshi - powracający do życia zmarły. Czy mistrz i jego nierozgarnięci uczniowie znajdą sposób na poradzenie sobie z zagrożeniem?

Zdjęcie Kadr z filmu "Pan Wampir" / materiały prasowe

"Delta Boys" (reż. Ko Bong-soo, Korea Południowa 2016, 120’, kino + online)

"Delta Boys" to ujmująca komedia i debiut reżyserski Ko Bong-soo, za który otrzymał wyróżnienie podczas festiwalu w Jeonju. Klimatem przywodzi na myśl arcydzieła Jima Jarmuscha z uroczą niezręcznością filmów Akiego Kaurismäkiego.

Po latach pobytu w USA Ye-geon wraca do Korei. Przesiąknięty amerykańskim stylem życia i pełen zaraźliwej energii, zatrzymuje się u swojego ziomka, Il-roka. Ten pracuje w małym zakładzie produkcyjnym, a jego frustracja rośnie z każdym dniem. Rzucony niedbale pomysł wzięcia udziału w konkursie męskich kwartetów wokalnych, szybko staje się ich obsesją. Do kwartetu trzeba czterech, więc do projektu wciągają Dae-younga, który prowadzi sklep z rybami i nieustannie nosi ten sam garnitur oraz Joon-se, kumpla Dae-younga, sprzedającego wraz ze swoją srogą żoną pączki. Czy uda się połączyć tak różne charaktery i czy przeciwności losu nie pokrzyżują ich artystycznych planów?

"Zmartwychwstanie" (reż. Bi Gan, Chiny, Francja, USA 2025, 160’, tylko kino)

"Zmartwychwstanie" to wyróżniony nagrodą Jury festiwalu w Cannes najnowszy film Bi Gana, mistrza poetyckiego, wielowarstwowego kina (m.in. "Długa podróż dnia ku nocy").

Chiński twórca ponownie zabiera widzów w oniryczną podróż - tym razem poprzez pięć segmentów odpowiadających pięciu zmysłom. Każdy z nich prowadzony jest w innej stylistyce: od ekspresjonizmu kina niemego i noir, przez buddyjską przypowieść, aż po heist movie i wampiryczną opowieść miłosną. To kinofilska oda do historii X muzy - wirtuozerska, hipnotyzująca podróż przez estetyki, gatunki i epoki.

19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków odbywa się równocześnie w warszawskich kinach Muranów, Kinoteka i Kinomuzeum w MSN (12-19 listopada) oraz online w całej Polsce na stronie piecsmakow.pl (12-30 listopada).

