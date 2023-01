"Jest nadzwyczajny. Wykonał w tym filmie znakomitą pracę. Jest nadzwyczajny jako osoba i jest przy tym fantastycznym aktorem. Uważam, że jest perfekcyjny. Uosabia swoją filmową postać tak pięknie, że moim zdaniem bez dwóch zdań zasługuje na takie wyróżnienie" - stwierdziła Connelly w rozmowie z portalem "Variety" zapytana o szanse Cruise’a na nominacje do aktorskiego Oscara. Popularny aktor jest jednym z czarnych koni w wyścigu po te prestiżowe nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone już we wtorek 24 stycznia.

Reklama

Aktorski Oscar dla Toma Cruise'a?

Zdaniem Connelly kontynuacja filmu "Top Gun" nie byłaby tak udana, gdyby nie zaangażowanie Cruise'a. "Uważam, że 'Top Gun: Maverick' to świetnie zrobiony film. A stworzenie takiego filmu jest niewiarygodnie trudne. Myśląc o pracy Toma, nie można też zapomnieć o wszystkim, co musiał zrobić do tej roli. Jest wspaniały we wszystkich scenach naziemnych, w tworzeniu relacji między postaciami. Jego relacja z postacią graną przez Milesa Tellera jest tak piękna i poruszająca. A jeszcze inny poziom stanowią sekwencje lotnicze z jego udziałem" - stwierdziła aktorka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Top Gun Maverick" [trailer 3] materiały prasowe

Jennifer Connelly gwiazdą filmu "Bad Beahaviour"

Dziennikarze "Variety" rozmawiali z Connelly przy okazji premiery jej najnowszego filmu pokazywanego właśnie na festiwalu w Sundance. To film "Bad Behaviour" ("Złe zachowanie") wyreżyserowany przez Alice Englert, czyli córkę Jane Campion. Connelly występuje w nim u boku samej Englert, a także Bena Whishawa. Produkcja opowiada o niełatwej relacji pomiędzy matką i córką.

Wideo BAD BEHAVIOUR (2023) - 4K Official Trailer (4K UHD)

"Spodobał mi się sposób, w jaki ten film został napisany. Szczególnie urzekła mnie jedna z jego scen przedstawiająca wspólne ćwiczenia matki i córki. Ale scenariusz podobał mi się jeszcze, zanim do niej dotarłam. Był tak smakowicie zabawny" - uważa Connelly.

Aktorka wciela się w postać Lucy, byłej dziecięcej gwiazdy, która szuka nowej drogi życia, podążając za naukami duchowego przywódcy (Whishaw). A jednocześnie próbuje porozumieć się ze swoją córką kaskaderką (Englert).