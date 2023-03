Oscary 2023: Lenny Kravitz zaśpiewa na oscarowej gali

Lenny Kravitz na oscarowej gali

Organizatorzy oscarowej gali poinformowali, że Lenny Kravitz wystąpi w sekcji "Im Memoriam", w której wspominane są osoby ze świata filmu, które zmarły od czasu poprzedniej ceremonii.

Na razie nie wiadomo, jaki utwór wykona Kravitz. Akademia przypomina, że gwiazdor sprzedał ponad 40 milionów swoich albumów na całym świecie i jest zdobywcą czterech nagród Grammy.



Kravitz ma na swoim koncie również filmowe role. Zagrał w takich produkcjach, jak m.in. "Igrzyska śmierci" , "Kamerdyner" czy "Wystrzałowe wesele" .

Już wcześniej ogłoszono, że na gali zaprezentuje się także m.in. Rihanna, która ma szansą na pierwszego w swej karierze Oscara za piosenkę do filmu "Lift Me Up" z filmu "Czarna pantera: Wakanda w moim sercu" .



Oscary 2023: Gala, nominowani, termin, gdzie oglądać

95. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 12 na 13 marca polskiego czasu. Poprowadzi ją - już po raz trzeci w swojej karierze - Jimmy Kimmel.

Polskim akcentem tegorocznych Oscarów jest nominacja dla "IO" Jerzego Skolimowskiego w kategorii "najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy". Polska produkcja będzie rywalizowała z takimi filmami, jak: "Na Zachodzie bez zmian" (Niemcy), "Argentyna, 1985" (Argentyna), "Blisko" (Belgia) i "Cicha dziewczyna" (Irlandia).

Do tej pory tylko jeden polski film zdobył statuetkę w kategorii, w której nominowany jest "IO". Była to "Ida" Pawła Pawlikowskiego (2015).