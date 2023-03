Obecność Lady Gagi na tegorocznej gali oscarowej była zaskoczeniem. Kilka dni przed ceremonią producenci wydarzenia ogłosili bowiem, że nominowana do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej artystka nie zdoła pojawić się w Dolby Theatre, bo pracuje obecnie nad drugą częścią "Jokera" , w której zagra u boku Joaquina Phoenixa .



"Mamy świetne relacje zarówno z Lady Gagą, jak i jej współpracownikami. W tym momencie kręci swój nowy film, w który jest bardzo zaangażowana. Oznacza to, że prawdopodobnie nie dałaby występu na poziomie, do którego przyzwyczajeni są jej fani i ona sama, dlatego zdecydowała, że tym razem nie pojawi się na ceremonii" - wyjaśnił Glenn Weiss.

Piosenkarka ostatecznie zdołała jednak przygotować swój występ. Informacją o tym, że Lady Gaga jednak zaśpiewa organizatorzy podzielili się zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem ceremonii. Autorka hitów "Poker Face" i "Bad Romance" wykonała utwór "Hold my Hand" z filmu "Top Gun: Maverick" w wersji akustycznej. Wokalistka zaprezentowała się w naturalnym wydaniu - bez makijażu, w czarnym T-shircie i podartych jeansach.



"Napisałam tę piosenkę z przyjacielem w moim studiu w piwnicy. To dla mnie bardzo osobisty utwór, bo opowiada o tym, w co głęboko wierzę. Wierzę, że potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy miłości, by przejść przez życie" - powiedziała wokalistka. Swój występ zadedykowała zmarłemu przed dekadą Tony'emu Scottowi , reżyserowi "Top Guna" z 1986 roku.

Zanim Lady Gaga wykonała nominowaną do Oscara piosenkę, wzbudziła ogromne zainteresowanie pozując fotoreporterom w odważnej prześwitującej kreacji Versace. Doszło wówczas do incydentu, który został zarejestrowany przez uczestników gali. Gdy piosenkarka dostrzegła, jak jeden z fotografów potknął się i upadł, natychmiast pospieszyła mu na ratunek. Mężczyźnie na szczęście nic się nie stało - błyskawicznie się podniósł, podziękował artystce za życzliwy gest i wrócił do pracy.