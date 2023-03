Oscary 2023: Fortuna dla laureatów. Co otrzymują?

Myli się ten, kto sądzi, że osoby nominowane do Oscara, a w szczególności laureaci nagród Akademii otrzymują z tego tytułu jakiekolwiek pieniądze.

Oscary 2023: Co otrzymują nominowani?

Istnieje jednak niepisana zasada, zgodnie z którą organizatorzy ceremonii fundują nominowanym torby z luksusowymi upominkami. Tak zwane "goodie bags" na stałe wpisały się już w oscarową tradycję.



Nie są jednak dodatkowym prezentem od Akademii. O zawartość toreb dba Distinctive Assets, agencja marketingowa z Los Angeles, która zajmuje się lokowaniami produktów i szeroko pojętą promocją w środowisku celebryckim i mediowym. Z roku na rok wartość "goddie bags" spada. Nadal są to jednak kwoty, za które w Polsce można kupić... mieszkanie. W 2020 roku w torbach znajdowały się prezenty o wartości 250 tysięcy dolarów. Rok później było to 200 tys, dolarów, a w kolejnym około 100 tysięcy.



Co znajduje się w takiej torbie? W 2020 roku nominowali do Oscara otrzymali m.in. voucher na 12-dniowy rejs jachtem Scenic Eclipse, pobyt w hiszpańskiej latarni morskiej przerobionej na luksusowy hotel (ok. 1500 dolarów za noc) czy pakiet zabiegów odmładzających i pielęgnacyjnych dr. Konstantina Vasyukevicha.



Z kolei w 2021 roku po oscarowych emocjach artyści mogli odpocząć podczas pobytu all inclusive w zamku Turin w Szkocji oraz skorzystać z zabiegu liposukcji The Celebrity Arms w Art Lipo, który podobno jest wart od 9,5 tys. dol. do 15 tys. dol.



Do tego w "goddie bags" gwiazdy znajdują m.in. ekskluzywne kosmetyki oraz upominki w postaci oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia Ariti, precle oblane czekoladą i posypane jadalnymi płatkami złota, miód Manuka czy butelkę wykwintnego wina.

Oscary 2023: Warto wygrać, bo idą za tym duże pieniądze

Osoby nominowane, a zwłaszcza laureaci Oscarów mogą jednak liczyć na inną, o wiele ważniejszą korzyść. Chodzi o wzrost wynagrodzenia przy zawieraniu nowych kontraktów filmowych.



Analityk Stephen Follows w 2015 roku ustalił, że średni wzrost wynagrodzenia dla aktora po zdobyciu statuetki za najlepszą rolę męską wyniósł 3,9 mln dolarów.

Świetnie widać to na przykładzie Toma Hanksa . Zanim otrzymał Oscara za pierwszoplanowy występ w filmie "Filadelfia" zarabiał około 700 tysięcy dolarów za rolę. Po zdobyciu statuetki jego zarobki wzrosły do nawet 10 milionów dolarów.