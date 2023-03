Rok później Opel został zastrzelony przez dwóch mężczyzn, którzy próbowali obrabować jego galerię.

Białe Oscary

Akcja #OscarsSoWhite była protestem wobec pominięcia czarnoskórych aktorów na oscarowej gali w 2015 roku. Oburzenie internetowej społeczności wzbudził fakt, że spośród nominowanych do najbardziej prestiżowych kategorii nie było ani jednego Afroamerykanina. Rok później sytuacja się powtórzyła.

Lupita Nyong'o, laureatka Oscara z 2014 roku za rolę w filmie "Zniewolony. 12 Years a Slave", napisała na Instagramie: "Solidaryzuje się ze swoimi bliskimi, którzy chcą zmiany".

"To skłoniło mnie do myślenia o tym, jak uprzedzenia nieświadomie zagnieździły się w naszej kulturze. Nagrody nie powinny dyktować warunków, które ma spełniać sztuka w naszym społeczeństwie. Powinny być raczej odzwierciedleniem różnorodności tego, co sztuka ma dziś najlepszego do zaoferowania" - dodała w swoim wpisie aktorka.

Pojawiały się zarzuty, że członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej (w większości biali mężczyźni) nie chcą słuchać historii o mniejszościach w USA, a całe Hollywood jest skupiane na konserwatywnej "białej" części amerykańskiego społeczeństwa. Według badań przeprowadzonych przez University of South California, 75% głównych bohaterów hollywoodzkich filmów, które zostały wyprodukowane w 2014 roku, było białych.

"Starsi, biali członkowie Akademii nie darzą nienawiścią kobiet, gejów, czy czarnych. Oni po prostu nie są zainteresowani ich/naszymi historiami" - napisał krytyk Mark Harris.

Afera kopertowa

Oscara dla najlepszego filmu otrzymał w 2017 roku obraz "Moonlight". Triumf obrazu Barry'ego Jenkinsa odbył się jednak w cieniu skandalu, do jakiego doszło podczas wręczania najważniejszej z oscarowych statuetek.



Oscara dla filmu roku wręczali Faye Dunaway i Warren Beatty. Filmowy Clyde otworzył kopertę i skonsternowany popatrzył na swoją niegdysiejszą filmową partnerkę. Zrobił tak jeszcze dwukrotnie, po czym Dunaway, sądząc, że stroi sobie żarty, sama odczytała werdykt.

- Oscara otrzymuje "La La Land" - powiedziała aktorka, a uradowani twórcy musicalu zaczęli cieszyć się na scenie. Producenci filmu wygłosili już swoje przemowy, gdy jeden z nich, Jordan Horowitz, pokazał widzom zgromadzonym na sali i milionom osób śledzących ceremonię przed telewizorami kopertę, na której wyraźnie widniało, że najlepszym filmem został "Moonlight". "Nie, to pomyłka. 'Moonlight' - to wy wygraliście. To nie żart " - powiedział.

Doszło do ogromnego zamieszania, podczas którego prowadzący galę Jimmy Kimmel starał się w żartobliwy sposób zrzucić winę za całą sytuację na Beatty'ego.

Ten jednak wziął mikrofon do ręki i zdradził, że koperta, jaką wraz z Dunaway otrzymali, wieściła zwycięstwo Emmy Stone w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Filmowa Bonnie najpewniej zobaczyła jedynie tytuł filmu i dlatego ogłosiła, że zwyciężył "La La Land". Beatty od razu zauważył pomyłkę, dlatego nie chciał przeczytać zwycięzcy.

Will Smith policzkuje Chrisa Rocka

Największy skandal w historii Oscarów miał jednak miejsce rok temu, kiedy prowadzący galę Chris Rock zażartował ze sceny z Willa Smitha oraz jego żony, Jady Pinkett Smith. Komik odniósł się do wyglądu aktorki, stwierdzając, że mogłaby wystąpić w drugiej części "G.I. Jane" (w oryginalnym filmie z 1997 roku Demi Moore występuje z ogoloną głową). Jada Pinktt Smith na niewybredny żart prowadzącego zareagowała zniesmaczoną miną, w jej obronie stanął Will Smith , który wkroczył na scenę i spoliczkował prowadzącego galę.

Przypomnijmy, że gwiazda cierpi na chorobę autoimmunologiczną zwaną alopecją. Atakuje ona mieszki włosowe, co powoduje wypadanie włosów, a w konsekwencji całkowite łysienie.

Po oscarowym skandalu Rada Gubernatorów Akademii zadecydowała, że Will Smith przez najbliższe 10 lat nie będzie mógł uczestniczyć w gali wręczenia Oscarów ani w żadnym wydarzeniu organizowanym przez Akademię. Aktor z pokorą przyjął nałożoną na niego karę. "Akceptuję i respektuję decyzję Akademii" - oświadczył Smith.

Miesiąc temu Janet Yang, prezeska Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, przyznała że reakcja organizacji na ubiegłoroczny skandal na oscarowej gali z udziałem Willa Smitha była "niewystarczająca".

"Jestem pewna, że wszyscy pamiętacie, że rok temu byliśmy świadkami bezprecedensowego wydarzenia na Oscarach. To co wydarzyło się na scenie, było nieakceptowalne a reakcja naszej organizacji była niewystarczająca" - Yang przyznała się do błędu.



"Nauczyliśmy się, że Akademia musi być w pełni transparentna i odpowiedzialna w swych działaniach i szczególnie w czasach kryzysu musimy działać szybko, odpowiedzialnie i zdecydowanie zarówno dla nas samych, jak i całej branży" - dodała prezeska Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.