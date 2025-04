Mastercard OFF CAMERA: Galę zamknięcia pokaże Polsat. Wiemy, kto na niej wystąpi

Telewizja Polsat jest wyłącznym partnerem telewizyjnym festiwalu Mastercard OFF CAMERA 2025. Przez 10 dni trwania wydarzenia miłośnicy ambitnego kina mogą śledzić wyjątkowe relacje, zakulisowe materiały oraz wiele ciekawostek związanych z prezentowanymi filmami i wydarzeniami. W niedzielę, 4 maja o godzinie 15:30, na antenie Polsatu zostanie wyemitowana retransmisja uroczystej Gali Zamknięcia, która odbędzie się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Podczas gali, stanowiącej zwieńczenie 18. edycji festiwalu, poznamy laureatów Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi". Zwycięzca otrzyma Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów. Łączna pula nagród wyniesie blisko 300 tysięcy złotych i zostanie rozdzielona w kilku kategoriach, w tym w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (100 000 zł) oraz w formie nagród po 10 000 zł dla najlepszej Aktorki i najlepszego Aktora.

Pracami Jury Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" pokieruje Agnieszka Smoczyńska - reżyserka i laureatka licznych nagród filmowych, w tym Złotych Lwów. W składzie jury znajdzie się również Bina Daigeler, nominowana do Oscara kostiumografka, ceniona w międzynarodowej branży filmowej, oraz Alice Dawson - producentka nagrodzonego Oscarem filmu Edwarda Bergera "Konklawe", od 20 lat związana z brytyjskim kinem niezależnym. Jury uzupełni także nominowana do Oscara za film "Dla Leslie" aktorka Andrea Riseborough.

Wiktor Dyduła i Kasia Stankiewicz na gali zamknięcia Mastercard OFF CAMERA 2025

Wieczór będzie tym bardziej wyjątkowy, ponieważ w duecie wystąpią Wiktor Dyduła i Kasia Stankiewicz, których "Nie mówię tak, nie mówię nie" już zdążyło podbić listy przebojów.

Wiktor Dyduła dał się poznać szerszej publiczności docierając do finału jednego z programów typu "talent show", ale to hit "Tam słońce, gdzie my" ze statusem poczwórnej platyny skradł serca słuchaczy.

4 kwietnia nakładem Polydor Records Poland ukazał się drugi album Wiktora pt. "Tak jak tutaj stoję", który już w dniu premiery pokrył się złotem, stając się najlepiej sprzedającym albumem w Polsce. Koncerty Wiktora to przepełnione energią, gitarowymi brzmieniami, pop-rockowe kompozycje, w których warstwa liryczna zatrzymuje i skłania do refleksji.

Kasia Sienkiewicz - muzyk, wokalistka, pianistka, autorka piosenek, leaderka zespołu Kwiat Jabłoni. Użycza głosu do audiobooków oraz w dubbingu.

Ich występ będzie można także zobaczyć podczas retransmisji Gali Zamknięcia Mastercard OFF CAMERA 4 maja na antenie Telewizji Polsat.