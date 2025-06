25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Złota Palma i inne tytuły z Cannes w programie festiwalu

Wcześniej zapowiedziano, że w programie 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty zobaczymy między innymi "Resurrection" Bi Gana oraz "Sirât" Olivera Laxe. Zdobyły one kolejno Specjalną Nagrodę Jury i Nagrodę Jury 78. Festiwalu w Cannes.

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Z Cannes do Wrocławia

Wśród nowych tytułów są "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego, laureat tegorocznej Złotej Palmy, "Młode matki" braci Dardenne, wyróżnione nagrodą Jury Ekumenicznego i nagrodą za scenariusz, oraz "The Little Sister" Hafsii Herzi, zdobywca Queerowej Palmy oraz nagrody aktorskiej dla Nadii Melliti.

W programie znalazły się także inne tytuły z Konkursu Głównego 78. MFF w Cannes: "Orły republiki" Tarika Saleha, "Dwóch prokuratorów" Siergieja Łoźnicy i "Renoir" Chie Hayakawy. W programie 25. Nowych Horyzontów jest także "Miroirs No. 3" Christiana Petzolda, który był prezentowany w sekcji Director’s Fortnight.

Wszystkie wspomniane w powyższych dwóch akapitach filmy trafią później do polskich kin za sprawą dystrybutora Aurora Films.

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Najważniejsze daty

25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach od 17 do 27 lipca. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jego wirtualnej odsłony. Pełny program wydarzenia poznamy 1 lipca.