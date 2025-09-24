23 września, podczas 50. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbyła się uroczysta gala, na której wręczono pierwsze nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Ponad 1800 członkiń i członków organizacji głosowało na przełomie sierpnia i września na swoich ulubieńców w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady.

Nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich: Zofia Chabiera i najbardziej inspirujący debiut

W kategorii inspirujący debiut na ekranie zwyciężyła Zofia Chabiera, która zagrała w produkcji Marii Zbąskiej "To nie mój film". Statuetkę wręczył jej Mirosław Baka. "Od pierwszej chwili jest swoją bohaterką - zero sztuczności, zero chęci zagrania. Czysta prawda i naturalność jej postaci niesie film, wciąga widza w świat wypalenia i trudnej relacji dwojga zakochanych. Utrzymuje uwagę widza od początku do końca, nadając historii szczerość i głębię" - uzasadnił wybór.

Tuż po odebraniu statuetki Zofia Chabiera udzieliła wywiadu Interii.

"Premiera była w zeszłym roku, więc ten pył opadł. Już nie było dużo emocji związanych z tym doświadczeniem i nagle ta nagroda. Mam duże emocje po prostu" – mówiła na gorąco.

Artystka podkreśliła, że film wciąż znajduje swoje życie poza granicami kraju.

"To jest długi żywot filmu, który ciągle jeździ po świecie i sobie tam żyje. On rzeczywiście ma charyzmę, magnetyzm i trwa. To jest piękna sprawa" – dodała.

Zofia Chabiera ukończyła teatrologię na Akademii Teatralnej w Warszawie. Zajmuje się muzyką, jest piosenkarką, performerką i nauczycielką.

"Sama czuję się zainspirowana tym, że to zrobiłam. To był naprawdę wielki akt odwagi. Trzeba próbować. Jeżeli coś nas woła, to warto skoczyć. To uznanie jest dla mnie znakiem tego, że to ma sens – żeby czasami skakać na główkę w coś zupełnie dziwnego i obcego" – podsumowała laureatka.

"To nie mój film": o czym jest?

Wanda i Janek są ze sobą "od zawsze". Jednak po latach ich związek przypomina kabel od ładowarki, który pogryzł pies - niby jeszcze ładuje, ale to nie ma prawa działać. Po kolejnej kłótni właściwie nie wiadomo o co, podejmują decyzję - udają się na wyprawę ostatniej szansy. Kupują sanki, ładują na nie tylko niezbędne rzeczy i ruszają brzegiem zimowego Bałtyku. Jeśli nie zejdą z plaży i nie złamią zasad podróży - zostaną ze sobą na zawsze. Jeśli im się nie uda, nigdy więcej się już nie zobaczą.

Za reżyserię i scenariusz "To nie mój film" odpowiada Maria Zbąska. Zofii Chabierze na ekranie partneruje Marcin Sztabiński.