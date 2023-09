W skład jury Konkursu Głównego, obok Bajona, weszli również: aktorka Dorota Pomykała, montażystka Magdalena Chowańska, pianista Marcin Masecki,operator Janusz Gauer, scenarzystka i producentka Kasia Sarnowska oraz kostiumografka Kasia Walicka-Maimone.

Przewodniczący jury Filip Bajon to laureat Platynowych Lwów za całokształt twórczości z 2022 roku.

Reklama

Ma na koncie prawie 40 filmów fabularnych i dokumentalnych, spektakli i seriali nagradzanych na festiwalach oraz przez prestiżowe gremia filmowe. Wiele z nich otrzymywało nagrody także na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, m.in. "Aria dla atlety", "Wizja lokalna 1901" , "Wahadełko", "Magnat", "Poznań ‘56", "Kamerdyner".

Filip Bajon: Magnat polskiego kina 1 / 8 Filip Bajon - reżyser i scenarzysta, a także autor powieści i opowiadań oraz, sporadycznie - aktor, w piątek, 25 sierpnia, kończy 70 lat. Artysta urodził się 25 sierpnia 1947 roku w Poznaniu. Zanim został reżyserem, ukończył w 1970 r. wydział prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cztery lata później uzyskał dyplom na wydziale reżyserii łódzkiej PWSFTviT. Pierwsze kroki po opuszczeniu szkoły filmowej stawiał w zespole "Tor", realizując filmy dokumentalne oraz fabularne krótko- i średniometrażowe. Źródło: East News/POLFILM

We wtorek poznaliśmy także personalia pozostałych składów jurorskich.

Konkurs Filmów Krótkometrażowych oceni tercet: producentka Agnieszka Dziedzic (przewodnicząca), aktorka i reżyserka Olga Bołądź i reżyser i scenarzysta Michał Szcześniak. Z kolei w jury Konkursu Filmów Mikrobudżetowych znaleźli się: reżyser Jan P. Matuszyński (przewodniczący), producent Krzysztof Terej i scenarzystka Kaja Krawczyk-Wnuk.

16 filmów powalczy o Złote Lwy

48. edycja festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 18-23 września. O główną nagrodę - Złote Lwy - powalczy w tym roku 16 filmów. Znalazły się wśród nich m.in. nowy film twórców "Twoje Vincenta" - zrealizowani w technice animacji malarskiej "Chłopi" , "Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka oraz "Różyczka 2" Jana Kidawy-Błońskiego.

Nową dyrektorką artystyczną imprezy jest Joanna Łapińska - pierwsza kobieta w historii na tym stanowisku. - Dla mnie ma to duże znaczenie symboliczne - naprawdę najwyższy czas, żeby program tego festiwalu przygotowywała kobieta. Widzę to też szerzej i chciałabym, żeby to wybrzmiało i zostało podkreślone. Jestem pierwszą kobietą na tym stanowisku, ale festiwal w Gdyni od lat przygotowuje silny zespół, którego dużą część stanowią wspaniałe, doświadczone kobiety. One przygotowują ten festiwal, dają od siebie naprawdę bardzo dużo i tworzą charakter tej imprezy - Łapińska mówiła w rozmowie z Interią.

Patronem medialnym imprezy jest Interia, która uruchomi w Gdyni festiwalowe studio, a grono jej ekspertów filmowych i reporterów zrelacjonuje rywalizację o Złote i Srebrne Lwy oraz porozmawia z laureatami prestiżowych statuetek, w tym nagrody specjalnej przyznawanej przez portal. Interia stworzy także dla uczestników festiwalu przestrzeń do dyskusji i relaksu.