W Konkursie Głównym znalazło się 16 filmów. Wśród nich są 2 pełnometrażowe debiuty reżyserskie i 3 drugie filmy reżyserów.

"Mamy w tym roku rekordową liczbę zgłoszeń — o udział w Konkursie Głównym ubiegało się prawie 60 filmów. Wybranie z tego jedynie 16 tytułów było dla nas oczywiście niełatwym zadaniem. Kilku filmów, które odpadły już na ostatnim etapie selekcji, szczególnie mi żal. Cieszy za to różnorodność gatunków i stylów. Polskie kino ma dziś wiele odmian, potrafi zaskakiwać. O tym przede wszystkim opowiada tegoroczny Konkurs Główny" - mówi dyrektorka artystyczna imprezy Joanna Łapińska.





"Chłopi" (reż. DK Welchman, Hugh Welchman)

"Chłopi" to nowa produkcja twórców "Twojego Vincenta". W filmie, który został zrealizowany w technice animacji malarskiej, występują m.in.: Mirosław Baka, Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Dorota Stalińska, Andrzej Konopka, Maciej Musiał i Julia Wieniawa. W głównej roli Jagny zobaczymy Kamilę Urzędowską .

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

"Doppelgänger. Sobowtór" (reż. Jan Holoubek)

"Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka przeniesie widzów w czas przełomu lat 70. i 80., a jego akcja rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Hans żyje w tętniącym życiem Strasburgu, korzystając z możliwości, jakie daje Zachód. Wtapia się w lokalną społeczność, jednocześnie prowadząc działalność szpiegowską. Bitner mieszka z rodziną w Gdańsku, pracuje w stoczni. Pozornie nic nie łączy obu mężczyzn, jednak przeszłość skrywa tajemnicę, która postawi ich przed koniecznością zmierzenia się z własnymi słabościami i namiętnościami. Obaj staną przed pytaniem dotyczącym swojej tożsamości.

"To historia o dwóch mężczyznach, którzy z zupełnie różnych pobudek poszukują swojej tożsamości. Przez dłuższy czas nie wiedzą o swoim istnieniu, a są nierozerwalnie złączeni od samego początku. Jeden drugiemu ukradł tożsamość, drugi jej poszukuje, jednak to ten pierwszy orientuje się, że właściwie nie wie kim jest i że się zatracił w udawaniu kogoś innego" - mówi o filmie Jan Holoubek.



W obrazie zobaczymy m.in. Jakuba Gierszała, Tomasza Schuchardta, Katarzynę Herman, Andrzeja Seweryna, a a także zagraniczne gwiazdy - Emily Kusche, Joachima Raafa, Nathalie Richard i Jessicę McIntyre.

"Figurant" (reż. Robert Gliński)

"Figurant" Roberta Glińskiego to psychologiczny portret Budnego - esbeka, który przez dwadzieścia lat inwigilował Karola Wojtyłę. Między mężczyzną a nieświadomym jego istnienia biskupem (nigdy nie stanęli ze sobą twarzą w twarz) rodzi się szczególna więź: jednostronna, obsesyjna i patologiczna.

W obrazie zobaczymy m.in. Mariannę Zydek, Mateusza Więcławka, Zuzannę Lit, Zbigniewa Stryja i Adriana Brząkałę.

Zdjęcie Scena z filmu "Figurant" / Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych / materiały prasowe

"Fin del mundo?" (reż. Piotr Dumała)

"Fin del mundo?" to nowy film Piotra Dumały, twórcy takich obrazów jak "Las" czy "Ederly". Główny bohater Waldi i jego trzy siostry mieszkają w starej willi pod miastem, a w piwnicy ich stuletni rodzice, którzy kilka lat temu umarli. Cała rodzinka cieszy się wspólnymi śniadaniami i domowym ciepłem, dopóki Waldi nie odkrywa w sobie nadprzyrodzonych mocy. Wtedy niespodziewani goście wciągają rodzinę w ściśle tajny plan, zmuszając zmarłych rodziców do uruchomienia swoich znajomości w zaświatach. Film staje się na przemian kryminałem, melodramatem, westernem, będąc nieprzerwanie komedią absurdu - co prowadzi nieuchronnie do końca świata. Ale czy na pewno?

"Kreując świat 'Fin del mundo?', odwołuję się do wspólnoty śmiechu. W naturalny sposób najbliższy jest mi komizm sytuacyjny, wynikający ze zbiegów okoliczności, z ludzkich słabości, naiwności i dziecięcych pragnień. Nie zmierzam jednak w kierunku humoru realistycznego, lecz przeciwnie - w realności doszukuję się elementów pure nonsensu. Interesuje mnie to, co jest wspólne ludzkiej rasie, co śmieszy niezależnie od czasu i miejsca. Jesteśmy najbardziej śmieszni przez przypadek, mimo woli, a nawet najbardziej wtedy, gdy staramy się być poważni" - mówi Piotr Dumała.



W rolach głównych zobaczymy m.in. Stanisława Brudnego, Andrzeja Szeremetę, Aleksandrę Popławską, Helenę Norowicz, Mariusza Bonaszewskiego oraz Gabrielę Muskałę.



"Freestyle" (reż. Maciej Bochniak)

"Freestyle" w reżyserii Macieja Bochniaka to tętniąca beatem opowieść o ambitnym i pełnym pasji Diego - młodym raperze, który mimo mrocznej sławy, jaką zawdzięcza słynnemu w narkotykowym świecie ojcu, stara się dokonywać dobrych wyborów. Nie zdaje sobie jednak sprawy z konsekwencji, jakie będzie musiał ponieść, decydując się zaryzykować wszystko, by móc tworzyć muzykę na własnych zasadach.

W roli Diega zobaczymy Macieja Musiałowskiego , który zaskoczy widzów zupełnie nowym obliczem. Ponadto w filmie wystąpią również m.in. Michał Sikorski , Nel Kaczmarek i Filip Lipiecki.

"Horror Story" (reż. Adrian Apanel)

"Horror Story" Adriana Apanela to historia Tomka, świeżo upieczonego magistra, który przyjeżdża do wielkiego miasta w poszukiwaniu pracy. Marzy o szybkiej karierze, dzięki której zaimponuje dziewczynie. Z braku kasy decyduje się na wynajęcie pokoju w starej willi, zaludnionej przez gromadę ekscentrycznych lokatorów. Już pierwszej nocy orientuje się, że zamieszkał w domu rodem z horrorów. Wygląda na to, że stąd szybciej trafi do psychiatryka niż do wymarzonej korporacji...

"Zależy mi na ironicznym sportretowaniu tego czasu po studiach, kiedy marzenia i oczekiwania wyniesione po kilkunastoletniej w sumie edukacji zderzają się z rzeczywistością i kiedy okazuje się, że samo ukończenie studiów tak naprawdę niewiele znaczy. Mieszka się wtedy często w dziwnych miejscach, z przypadkowymi ludźmi, wysyła masę CV i chodzi na rozmowy" - mówi reżyser i autor scenariusza Adrian Apanel. "I to wszystko jest w 'Horror Story' utrzymane w konwencji czarnej komedii, więc mam nadzieję, że będzie atrakcyjne dla widza, który przy okazji znajdzie tam wiele sytuacji, z jakimi będzie mógł się utożsamić "- dodaje.



W filmie, który jest pełnometrażowym debiutem fabularnym reżysera, wystąpili: Jakub Zając, Michalina Olszańska, Anna Seniuk i Konrad Eleryk.

"Imago" (reż. Olga Chajdas)

"Imago" Olgi Chajdas to post-punkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u. Opowieść o więzi matki i córki, głodzie wolności, seksie i medytacji. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce.

W głównej roli zobaczymy Lenę Górę, która jest także współautorką scenariusza.

"To story o dziewczynie, o mamie, o mamach, o Polsce, o tamtych czasach, o losie, o naznaczeniu. Wszystko to w podobnych dawkach. Odbija się czkawką. To komplement. Ten film powinien obchodzić, ma boleć. (...) Na pierwszym planie Ela - w tej roli w zasadzie nieschodząca z ekranu Lena Góra , aktorskie odkrycie sezonu, również współautorka scenariusza" - pisał w recenzji dla Interii Łukasz Maciejewski.

"Jedna dusza" (reż. Łukasz Karwowski)

Akcja filmu Łukasza Karwowskiego "Jedna dusza" rozpoczyna się w 1990 roku, kiedy na świat przychodzi Alojz. Mijają lata. Dorosły już mężczyzna jest twardym górnikiem, mającym charyzmę i posłuch kolegów. Jednak skłonność do alkoholu i przemocy sprawia, że każdego dnia cierpią jego najbliżsi - żona i mali synowie. Podczas katastrofy w kopalni, Alojz bez wahania ratuje życie kolegi, którego dotychczas bezlitośnie szykanował. Wypadek stanie się dla całej rodziny przełomem, który bezpowrotnie odmieni jej życie. Paradoksalnie jednak, mimo tragicznych konsekwencji, przyniesie też iskrę nadziei.

W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Dawid Ogrodnik, Małgorzata Gorol, Dorota Kolak i Tomasz Schuchardt.

Zdjęcie Scena z filmu "Jedna dusza" / Kino Świat / materiały prasowe

"Kos" (reż. Paweł Maślona)

"Kos" Pawła Maślony to historyczna superprodukcja o życiu Tadeusza Kościuszki. "Takiego kina historycznego w Polsce jeszcze nie było" - mówi producent filmu Leszek Bodzak.

Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz "Kos" Kościuszko, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo. Tropem Kościuszki podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię - brzmi oficjalny opis filmu.

Kogo zobaczymy na ekranie? Jacek Braciak zagra Tadeusza "Kosa" Kościuszkę, Bartosz Bielenia wcieli się w szlacheckiego bękarta walczącego o marzenia, Jason Mitchell sportretuje roli byłego niewolnika, kompana Kościuszki, Robert Więckiewicz zaprezentuje się w roli rosyjskiego rotmistrza a debiutująca Matylda Giegżno - w roli Pocztylionki.

"Lęk" (reż. Sławomir Fabicki)

"Lęk" Sławomira Fabickiego to opowieść o dwóch siostrach - samotnej z wyboru, odnoszącej sukcesy adwokat Małgorzacie i jej młodszej siostrze Łucji, spełnionej matce dwójki dzieci i asystentce w kancelarii Małgorzaty. Kobiety wyruszają w pierwszą od wielu lat wspólną podróż. Wkrótce okazuje się, że jedna z nich jest śmiertelnie chora, a jej celem jest Szwajcaria, gdzie możliwa jest eutanazja. Druga nie potrafi sobie z tym poradzić.

W głównych rolach zobaczymy na ekranie Magdalenę Cielecką i Martę Nieradkiewicz.

Zdjęcie Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz w filmie "Lęk" / Apple Film Production / materiały prasowe

"Raport Pileckiego" (reż. Krzysztof Łukaszewicz)

"Raport Pileckiego" to długo oczekiwana, historyczna produkcja, która przybliży losy jednego z największych polskich bohaterów - rotmistrza Witolda Pileckiego. Był harcerzem, uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, obrońcą Polski w 1939 roku, członkiem ruchu oporu, powstańcem warszawskim, walczył też w armii Andersa. Wykazał się bezprecedensową w skali świata odwagą - zgłosił się na ochotnika, by wejść do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, z którego brawurowo zbiegł po 947 dniach. W raporcie napisanym po ucieczce, przekazał światu prawdę o zbrodniczej działalności Niemców. Po wojnie aresztowany, torturowany i skazany na śmierć przez komunistów za działalność wrogą Polsce Ludowej, nigdy nie wyrzekł się swoich ideałów.



W tytułowej roli zobaczymy w filmie Przemysława Wyszyńskiego , któremu partnerują na ekranie m.in. Paulina Chapko, Mariusz Jakus i Paweł Paprocki.

"Różyczka 2" (reż. Jan Kidawa-Błoński)

"Różyczka 2" jest kontynuacją nagrodzonego Złotymi Lwami filmu Jana Kidawy-Blońskiego z 2010 roku. "Różyczka 2" to nieoczywista kontynuacja. Fabuła skupia się na córce Kamili. Joannę Warczewską poznajemy w momencie, który przesądzi o jej przyszłości. Kobieta zostaje wciągnięta przez szantażystę w niebezpieczną grę...

Joanna Warczewska (Magdalena Boczarska) ma wszystko: wielką miłość i świetnie rozwijającą się karierę. To poukładane życie w jednej chwili burzy jednak zamach terrorystyczny, w którym ginie jej ukochany mąż (Paweł Małaszyński). Kiedy los daje Joannie nową życiową szansę, dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła zdjęcia i dokumenty kompromitujące jej rodzinę, żądając setek tysięcy euro w zamian za milczenie. Joanna decyduje się na własną rękę zmierzyć z szantażystą i z prawdą o własnej przeszłości. Gotowa jest zaryzykować wszystko, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem i rozwikłać skomplikowaną intrygę, w którą została wciągnięta. Jaką rolę w tej dramatycznej grze odegrają tajemniczy agent (Jacek Braciak), wpływowy polityk (Janusz Gajos) i przyjaciel z przeszłości (Robert Więckiewicz)? Jej wynik może mieć wpływ na losy milionów, a czas nie działa na korzyść Joanny.

"Serce pełne dymu" (reż. Dorota Kędzierzawska)

"Serce pełne dymu" opowiada prostą historię spotkania dwojga zupełnie różnych i dalekich sobie ludzi. Przypadek sprawia, że spędzają ze sobą kilka dni. Czasem tak się zdarza, że ci, którzy wydawali się nam całe życie bliscy i kochani, stają się zupełnie obcy. A ci obcy niespodziewanie okazują się bardzo bliscy. Wystarczy popatrzeć sobie w oczy. Wtedy od razu sny robią się pełne dymu i chce się żyć.

W obsadzie nowego filmu Doroty Kędzierzawskiej znaleźli się: Krzysztof Globisz, Żaneta Łabudzka-Grzesiuk i Jan Globisz.

Zdjęcie Krzysztof Globisz w filmie "Serce pełne dymu" / Kid Film / materiały prasowe

"Święto ognia" (reż. Kinga Dębska)

"Święto ognia" Kingi Dębskiej bestsellerowej powieści Jakuba Małeckiego.

W głównych rolach w filmie zobaczymy debiutującą studentkę Akademii Teatralnej Paulinę Pytlak i tancerkę Baletu Narodowego Joannę Drabik, którym towarzyszyć będą: Tomasz Sapryk , Kinga Preis , Karolina Gruszka , Katarzyna Herman i Mariusz Bonaszewski .

Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma ze starszą siostrą Łucją (Joanna Drabik) - wschodzącą gwiazdą Baletu Narodowego, będącą u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek (Tomasz Sapryk). Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka - Józefina (Kinga Preis). To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją radość życia, poznają siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

"Święty" (reż. Sebastian Buttny)

"Święty" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia śledztwa w sprawie brawurowej kradzieży figury Świętego Wojciecha z Katedry Gnieźnieńskiej w latach 80. XX wieku. W rolach głównych występują: Mateusz Kościukiewicz, Lena Góra, Dobromir Dymecki, Michał Włodarczyk i Leszek Lichota.



Akcja filmu dzieje się wiosną 1986 roku. Nocą z katedry Gnieźnieńskiej zostaje skradziona figura Świętego Wojciecha. Porucznik Milicji Obywatelskiej Andrzej Baran ( Mateusz Kościukiewicz ) zostaje przydzielony do najtrudniejszej sprawy, z jaką do tej pory musiał się zmierzyć w swojej karierze. Czy komuś zależy, aby nie udało się rozwiązać zagadki, a może okoliczności są wyjątkowo trudne.

- Seans "Świętego" jest przyjemny. Szczególnie dla widzów pamiętających realia PRL-u, program 997 i porucznika Borewicza. Nie spodziewajcie się jednak czegokolwiek więcej niż solidnego i zachowawczego kryminału, osadzonego w słusznie minionej epoce - pisał w recenzji dla Interii Łukasz Adamski.



"Tyle co nic" (reż. Grzegorz Dębowski)

Akcja filmu "Tyle co nic" rozpoczyna się w momencie, gdy grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który wbrew wcześniejszym obietnicom, zagłosował przeciwko ich interesom. W wyrzuconym pod jego domem gnoju, znajdują się ludzkie zwłoki. Lider protestu, Jarek, jest na ustach wszystkich jako osoba najbardziej podejrzana, chociaż zmarłym jest jego najbliższy przyjaciel. Mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do poznania prawdziwych przyczyn śmierci nieboszczyka, a przy okazji weryfikuje postawy ludzi w jego otoczeniu. Jarek walczy o pamięć o swoim przyjacielu ze światem, który zapomnienie traktuje jak lekarstwo. Jednocześnie chce udowodnić, że życie żadnego człowieka nigdy nie jest warte "tyle co nic".

W pełnometrażowym debiucie fabularnym Grzegorza Dębowskiego zobaczymy: Artura Paczesnego, Monikę Kwiatkowską, Agnieszkę Kwietniewską i Artura Sterankę.

Zdjęcie Artur Steranko w filmie "Tyle co nic" / Studio Munka-SFP / materiały prasowe

48. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 18-23 września 2023.