"Fin del mundo?": Nowy film Piotra Dumały. Szeremeta, Muskała, Popławska i Bonaszewski na planie

"Fin del mundo?": Nowy film Piotra Dumały

Piotr Dumała to jeden z bardziej znanych i cenionych na świecie polskich filmowców. Na swoim koncie ma wiele międzynarodowych wyróżnień. Już jesienią do kin trafi jego nowy film fabularny "Fin del mundo?", z Andrzejem Szeremetą, Gabrielą Muskałą, Aleksandrą Popławską i Mariuszem Bonaszewskim w rolach głównych.



To zaskakująca produkcja, wymykająca się wszelkim regułom. Pierwsze fragmenty "Fin del mundo?" zostaną zaprezentowane pod koniec lipca podczas Polish Days na MFF Nowe Horyzonty.



Zdjęcie Na planie filmu Piotra Dumały "Fin del mundo?" / materiały prasowe

O czym film będzie opowiadał?



Waldi i jego trzy siostry mieszkają w starej willi pod miastem, a w piwnicy ich stuletni rodzice, którzy kilka lat temu... umarli. Cała rodzinka cieszy się wspólnymi śniadaniami i domowym ciepłem, dopóki Waldi nie odkrywa w sobie nadprzyrodzonych mocy. Wtedy niespodziewani goście wciągają rodzinę w ściśle tajny plan, zmuszając zmarłych rodziców do uruchomienia swoich znajomości w zaświatach. Film staje się na przemian kryminałem, melodramatem, westernem, będąc nieprzerwanie komedią absurdu - co prowadzi nieuchronnie do końca świata. Ale czy na pewno?

"Kreując świat 'Fin del mundo?', odwołuję się do wspólnoty śmiechu. W naturalny sposób najbliższy jest mi komizm sytuacyjny, wynikający ze zbiegów okoliczności, z ludzkich słabości, naiwności i dziecięcych pragnień. Nie zmierzam jednak w kierunku humoru realistycznego, lecz przeciwnie - w realności doszukuję się elementów pure nonsensu. Interesuje mnie to, co jest wspólne ludzkiej rasie, co śmieszy niezależnie od czasu i miejsca. Jesteśmy najbardziej śmieszni przez przypadek, mimo woli, a nawet najbardziej wtedy, gdy staramy się być poważni" - mówi Piotr Dumała.



"Fin del mundo?": Pierwsze fragmenty w ramach Polish Days na Nowych Horyzontach

W rolach głównych w filmie "Fin del mundo? zobaczymy m.in. Stanisława Brudnego, Andrzeja Szeremetę, Aleksandrę Popławską, Helenę Norowicz, Mariusza Bonaszewskiego oraz Gabrielę Muskałę.

Autorem zdjęć jest Piotr Kukla, a wizualne efekty specjalne opracował Kamil Polak. Muzykę napisał i zaaranżował zaś Sebastian Ładyżyński. Z kolei konsultantem scenariusza był David Howard z University of South California w Los Angeles.

Pomiędzy 23 a 25 lipca podczas Polish Days - najważniejszego wydarzenia branżowego MFF Nowe Horyzonty, współorganizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej - zaprezentowane zostaną pierwsze fragmenty "Fin del mundo?".

Film wyprodukowała Mañana w koprodukcji z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym oraz TVP. Projekt otrzymał wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.