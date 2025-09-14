Te tytuły musisz obejrzeć. Emocjonująca jesień na streamingu
Nadchodzące miesiące przyniosą kinomaniakom nie lada gratkę. Na streamingu pojawi się mnóstwo nowości, które jeszcze niedawno podbijały kina. Nie zabraknie też wyczekiwanych premier. Zobacz 5 tytułów, które musisz obejrzeć w nadchodzącym sezonie.
Nasze zestawienie filmów koniecznych do obejrzenia tej jesieni zaczynamy od perełki, która jest idealna na zbliżający się sezon. Mowa oczywiście o filmie Roberta Eggersa - "Nosferatu". To mroczna, hipnotyzująca podróż w głąb gotyckiego koszmaru. Reżyser "Lighthouse" sięga po legendę wampira, tworząc film pełen niepokojącego piękna, nastrojowych obrazów i dusznej atmosfery. Mistyczne kadry i dbałość o detal sprawiają, że "Nosferatu" obiecuje być jednym z najbardziej wyjątkowych horrorów ostatnich lat. W obsadzie: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgard, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe i Emma Corrin.
Premiera "Nosferatu" 22 września na ShyShowtime.
"Superman" był zdecydowanie jedną z najgłośniejszych premier tego lata. James Gunn rozpoczął nim zupełnie nowe Uniwersum DC. W główną rolę w produkcji wcielił się David Corensweat, który na nowo opowiedział historię o "Człowieku ze Stali". Gunn odświeżył klasyczną opowieść, łącząc widowiskową akcję z intymnym portretem bohatera, który uczy się, czym jest bycie symbolem nadziei. Film o superbohaterze wyjątkowo szybko pojawia się na streamingu, biorąc pod uwagę, że swoją premierę miał w pierwszej połowie lipca.
Premiera "Supermana" 26 września na HBO Max.
W naszym zestawieniu znalazło się też coś dla najmłodszych. Tytułowy bohater zabierze widzów w międzygalaktyczną podróż pełną barwnych światów i niezwykłych spotkań. Jedenastoletni Elio przez przypadek zostaje uznany za ambasadora Ziemi i trafia do kosmicznej wspólnoty obcych cywilizacji. "Elio" to pełna humoru, emocji i wizualnych fajerwerków opowieść, która zachwyci najmłodszych i zdecydowanie poruszy serca dorosłych.
Premiera "Elio" 17 września na Disney+.
"Nieczysta gra" jest inspirowana bestsellerowymi powieściami Donalda E. Westlake'a. Parker postanawia wyrównać rachunki z Zen, która dopuściła się zdrady. Sytuacja się jednak komplikuje i jedynym sposobem, by ją rozwiązać jest kradzieża kolekcji bezcennych klejnotów i artefaktów". Za reżyserię mocnego thrillera odpowiada Shane Black, a w rolach głównych występują Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff oraz Thomas Jane i Tony Shalhoub. Ten film zapowiada się jako pełna humoru jazda bez trzymanki - szykujcie się na spektakularne sceny walki i fabułę, która nie pozwoli wam zamknąć oczu!
Premiera "Nieczystej gry" 1 października na Prime Video.
"Frankenstein" w reżyserii Guillermo del Toro to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier - klasyczna historia opowiedziana przez mistrza baśni i grozy. Zjawiskowe zdjęcia, hipnotyzująca atmosfera i gwiazdorska obsada sprawiają, że "Frankenstein" zapowiada się jako pełne magii widowisko, które na długo zostanie w pamięci widzów. Na ekranie oczarują nas Oscar Isaac, Jacob Elordi, Charles Dance, Mia Goth, David Bradley, Christoph Waltz i Lars Mikkelsen.
Premiera "Frankenstein" 7 listopada na Netfliksie.
