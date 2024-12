Największe filmowe hity z lat 90. Te dzieła trzeba znów zobaczyć!

"Chłopcy z ferajny" (1990)

Historia Henry’ego Hilla, który "od kiedy pamięta, chciał być gangsterem", hipnotyzuje do dziś. Brawurowe dzieło Martina Scorsese to idealnie wymierzony balansem między humorem i przemocą. "Chłopcy z ferajny" to także świetny popis aktorskich umiejętności. Na ekranie można zobaczyć zachwycającą kreację Roberta De Niro czy Raya Liotty.

"Edward Nożycoręki" (1990)

Ta oryginalna historia jest pełna dziwaczności i smutku. Tytułowy Edward (Johnny Depp) jest wytworem szalonego wynalazcy (Vincenta Price'a). Młody mężczyzna o pięknym, gotyckim wyglądzie ma jednak rzucające się w oczy, spore niedociągnięcie - zamiast rąk posiada nożyce.

Jego niespotykany wygląd jest czymś hipnotyzującym i niespotykanym dla mieszkańców amerykańskich przedmieści, jednak właśnie z tego powodu nie może przystosować się do normalnego życia. Z obawy przed zranieniem kogokolwiek trzyma się na dystans. Każdy jego ruch mógłby skończyć się dla kogoś krzywdą i choć jak każdy pragnie ciepłego uczucia, jest poniekąd skazany na wieczną samotność.

"Milczenie owiec" (1991)

"Milczenie owiec" to psychologiczny thriller, który od momentu premiery w 1991 roku stał się jednym z najbardziej cenionych filmów w historii kina. Fabuła opowiada o Clarice Starling, młodej agentce FBI, która prowadzi śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Aby schwytać przestępcę, musi nawiązać współpracę z Hannibalem Lecterem, więzionym psychiatrą i kanibalem, którego inteligencja oraz manipulacyjne zdolności sprawiają, że jest niezwykle niebezpieczny. Film ten, oparty na powieści Thomasa Harrisa, zdobył liczne nagrody, w tym Oscara za najlepszy film. Warto zwrócić także uwagę na zapierające dech aktorskie kreacje. Jodie Foster oraz Anthony Hopkins to gwiazdy, które błyszczą na ekranie.

Zdjęcie Anthony Hopkins / materiały prasowe

"Dzień świstaka" (1993)

Co by było, gdyby jeden dzień powtarzał się w nieskończoność? Tego strasznego scenariusza doświadczył główny bohater "Dnia Świstaka" - zgorzkniały prezenter prognozy pogody Phil Connors (Bill Murray).

Kiedy po raz kolejny przyjeżdża zrealizować do pracy materiał z tytułowego wydarzenia, który zwiastuje nadejście wiosny, nie ukrywa swojego niezadowolenia. Na domiar złego producentka Rita (Andie MacDowell) odrzuca jego zaloty. Kiedy Phil budzi się po fatalnym dniu, okazuje się, że... znów obchodzony jest Dzień Świstaka i cała historia rozpoczyna się na nowo. Na wszelkie sposoby próbuje wydostać się z czasoprzestrzennej pętli. W międzyczasie korzysta z okazji, poznając bliżej wszystkich mieszkańców miasta i piękną Ritę.

W 1994 roku produkcja zdobyła nagrodę BAFTA za najlepszy scenariusz oryginalny.

"Król Lew" (1994)

"Król Lew" przez wielu uważany jest za jedną z najlepszych animacji w historii kina. To wzruszająca opowieść o Simbie, lwiątku i dziedzicu Lwiej Krainy, który w wyniku knowań stryja musi opuścić dom. Szybko odnajduje jednak wspierające, wesołe towarzystwo, Timona i Pumbę, wiodąc z nimi życie pełne przygód. Z biegiem czasu zdaje sobie sprawę, że musi stawić czoła swojemu przeznaczeniu i stoczyć walkę o należytą pozycję.

Zdjęcie Bohaterowie filmu "Król Lew" / AKPA

"Pulp Fiction" (1994)

"Pulp Fiction" to jedno z najważniejszych dzieł w historii kina, które na nowo zdefiniowało gatunek filmów gangsterskich. Reżyser Quentin Tarantino przedstawia splątane historie kilku postaci: Julesa (Samuel L. Jackson) i Vincenta (John Travolta), którzy muszą odzyskać tajemniczą walizkę swojego szefa Marsellusa Wallace'a, oraz podupadłego boksera Butcha (Bruce Willis), który dostaje zlecenie na przegranie walki. Film jest pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji, czarnego humoru i nawiązań do popkultury.



Zdjęcie Kadr z filmu "Pulp Fiction" / Miramax/Collection Christophel/East News / East News

"Skazani na Shawshank" (1994)

"Skazani na Shawshank" to kultowy dramat filmowy z 1994 roku w reżyserii Franka Darabonta, oparty na noweli Stephena Kinga "Rita Hayworth and Shawshank Redemption". Film opowiada historię Andy'ego Dufresne'a (w tej roli Tim Robbins), bankiera niesłusznie skazanego za morderstwo swojej żony i jej kochanka. Andy trafia do więzienia Shawshank, gdzie zaprzyjaźnia się z Redem (Morgan Freeman), długoletnim więźniem i "facylitatorem" mogącym załatwić wszystko, co jest potrzebne za kratami. Przez lata Andy zyskuje szacunek współwięźniów i strażników, jednocześnie planując ucieczkę, która zmieni jego życie na zawsze.

Film, choć początkowo nie odniósł dużego sukcesu kasowego, zyskał status kultowego klasyka i jest uznawany za jeden z najlepszych filmów wszech czasów. Obsada, w tym Tim Robbins i Morgan Freeman, otrzymała pochwały za swoje wybitne role. Skazani na Shawshank byli nominowani do siedmiu Oscarów, w tym za Najlepszy Film, Najlepszy Scenariusz Adaptowany oraz Najlepsze Zdjęcia. Choć film nie zdobył żadnej statuetki, jego wpływ na kulturę filmową jest nie do przecenienia.

"Forrest Gump" (1994)

Historia prostego chłopaka z Alabamy, tytułowego Forresta Gumpa (Tom Hanks), zarobiła ponad 677 milionów dolarów i do dziś chwyta za serca widzów na całym świecie. Film został zrealizowany na podstawie powieści Winstona Grooma z 1986 roku o tym samym tytule. Fabuła w humorystyczny i zarazem wrażliwy sposób prezentuje wydarzenia z powojennej Ameryki, których tytułowy bohater mimowolnie staje się częścią.

Zdjęcie Tom Hanks w filmie "Forrest Gump" / AKPA

"Fargo" (1996)

Jerry (William H. Macy) zajmuje się sprzedażą samochodów. Szukając lepszego sposobu na zdobycie pieniędzy, postanawia wynająć dwóch zbirów, by porwali jego żonę. Mają zażądać okupu od jego bogatego teścia. Pozornie idealny plan szybko prowadzi jednak do tragedii. Mimo zapewnień, że nikt nie ucierpi, sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Wtedy do akcji wkracza ciężarna funkcjonariuszka policji, Marge Gunderson (Frances McDormand).

Produkcja została uhonorowana dwoma Oscarami: dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej (Frances McDormand) oraz za najlepszy scenariusz oryginalny (Ethan Coen, Joel Coen).

"Matrix" (1999)

"Matrix" to przełomowy film science fiction z 1999 roku. Akcja filmu toczy się w dystopijnym świecie przyszłości, gdzie ludzkość jest uwięziona w wirtualnej rzeczywistości zwanej Matrixem, stworzonej przez inteligentne maszyny, które wykorzystują ludzi jako źródło energii. Główny bohater, programista Thomas Anderson, znany również jako Neo (Keanu Reeves), odkrywa prawdę o rzeczywistości i dołącza do grupy rebeliantów, aby walczyć o wolność ludzkości. Film jest pełen filozoficznych pytań o naturę rzeczywistości, świadomość i wolną wolę, a także zawiera innowacyjne efekty specjalne i dynamiczne sceny walki.

Obsada "Matrixa" to nie tylko Keanu Reeves, który stał się ikoną kina akcji dzięki roli Neo, ale również Laurence Fishburne jako Morfeusz, Carrie-Anne Moss jako Trinity oraz Hugo Weaving jako agent Smith, bezwzględny program komputerowy polujący na rebeliantów. Film zdobył liczne nagrody i uznanie krytyków za swoją oryginalność, wpływ na kulturę popularną oraz zaawansowaną technologię używaną do efektów specjalnych. "Matrix" stał się kultowym filmem, który na zawsze zmienił kino science fiction.

Zdjęcie Plakat filmu "Matrix" / materiały prasowe

