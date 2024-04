"Pokój 1408"

Film został oparty o opowiadaniu Stephena Kinga, który już dawno temu zdobył tytuł Mistrza grozy. Głównym bohaterem jest pisarz zajmujący się zjawiskami paranormalnymi. Mike Enslin przygotowuje się do napisania nowej książki i postanawia rozwiązać zagadkę pewnego hotelowego pokoju. Jest przekonany, że zła sława pokoju 1408 to tylko mit i wybujałą wyobraźnią znudzonych ludzi. Oczywiście na swojej drodze spotyka osoby, które ostrzegają go przed czyhającym na niego niebezpieczeństwem, ale on niewiele sobie z tego robi i pragnie udowodnić, że przerażające wydarzenia to zwykłe zbiegi okoliczności. Szybko przekonuje się, jak bardzo się mylił.

Reklama

"Czarny łabędź"

Co jest prawdą, a co snem? Co zrobisz, by otrzymać to, czego pragniesz najbardziej? Nina (Natalie Portman) potrafi poświęcić wiele, żeby dostać główną rolę w słynnym baletowym spektaklu "Jezioro łabędzie". Balet jest całym jej życiem, choć nie bez znaczenia jest w tym udział jej matki, która podsycała ambicję do niezdrowego poziomu.

Gdy wszystko zaczyna układać się po myśli Niny, na horyzoncie pojawia się nowa tancerka - Lily. Młoda i zdolna kobieta staje się rywalką głównej bohaterki, a sytuacja zaczyna się zaogniać.

"Midsommar"

Wyjazd we dwójkę brzmi jak dobry pomysł na podreperowanie swojego związku. Szczególnie jeśli możecie wyjechać w całkowicie nieznane sobie tereny. Taką decyzję podejmują Dani ( Florence Pugh ) i Christian, którzy na zaproszenie znajomego wyjeżdżają do Skandynawii. Mają możliwość przyjrzeć się bardzo starym obrzędom związanym z przesileniem letnim. To, co miało być turystyczną ciekawostką, zmienia się w niepokojące rytuały, które kończą się śmiercią uczestników, a podobny los może spotkać głównych bohaterów.

"Zaginiona dziewczyna"

Nick i Amy wydają się być raczej udanym małżeństwem, aż do momentu, kiedy w dniu rocznicy mężczyzna zgłasza zaginięcie żony. Oczywiście podejrzenia policji i mediów szybko padają na męża, który nie pomaga swojej sytuacji, kręcąc i unikając prawdy. Z każdą minutą filmu mężczyzna coraz bardziej się pogrąża, a wszyscy na poważnie zadają sobie pytanie: czy Nick naprawdę stoi za zniknięciem swojej żony?

"Ostatniej nocy w Soho"

Eloise ( Anya Taylor-Joy ) żyje we współczesnym Londynie: w dzień jest studentką i zajmuje się modą, a nocami śni o kolorowych latach 60. XX wieku. W alternatywnej rzeczywistości poznaje ambitną, ale początkującą piosenkarkę Sadie. Sen miesza się z prawdą, a na jaw zaczynają wychodzić mroczne sekrety. Jaka w tym wszystkim jest rola Eloise i gdzie ta historia ją zaprowadzi?