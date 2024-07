Wyszedł zwiastun animacji! Premiera jesienią. Będzie hit?

Film animowany "Transformers: Początek" zapowiada się jako zupełnie nowe podejście do dobrze znanej serii filmów akcji. Tym razem twórcy zdecydowali się powrócić do korzeni, prezentując fanom historię początków Transformerów na ich rodzimej planecie Cybertron. Produkcja obiecuje wierne odwzorowanie fabuły znanej z komiksów i seriali telewizyjnych, skupiając się na genezie konfliktu pomiędzy Autobotami a Deceptikonami.

Głównymi bohaterami filmu będą Optimus Prime i Megatron, którzy, zanim stali się zaciętymi wrogami, byli przyjaciółmi. "Transformers: Początek" pokaże widzom, jak doszło do rozłamu między nimi oraz co doprowadziło do wybuchu wojny między dwoma frakcjami. To fascynująca opowieść o przyjaźni, zdradzie i walce o władzę, która z pewnością poruszy serca fanów serii i przyciągnie nowych widzów.

Kogo usłyszymy w nowym filmie "Transformers"?

Za reżyserię filmu odpowiada Josh Cooley, zdobywca Oscara za "Toy Story 4". W wersji oryginalnej głosów głównym postaciom udzielają znani aktorzy: Chris Hemsworth jako Optimus Prime, Brian Tyree Henry jako Megatron oraz Scarlett Johansson jako Elita. Obok nich usłyszymy również Keegana-Michaela Keya, Steve'a Buscemi, Laurence'a Fishburne'a i Jona Hamma, czyli szeroki wachlarz talentów aktorskich.

Film powstał jako kolaboracja Paramount Animation i Hasbro, we współpracy z New Republic Pictures. Produkcją zajęli się Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto, Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian oraz Aaron Dem, natomiast w gronie producentów wykonawczych figurują Steven Spielberg, Zev Foreman, Olivier Dumont, Brian Oliver, B.J. Farmer i Matt Quigg. "Transformers: Początek" swoją premierę będzie miał 20 września 2024 roku, ale już teraz wzbudza ogromne emocje wśród fanów serii przez niedawno opublikowany zwiastun, który koniecznie trzeba zobaczyć!

