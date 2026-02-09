"Projekt Hail Mary" - o czym będzie film?

Opowieść koncentruje się na Rylandzie Grace'u, w którego wciela się Ryan Gosling. Bohater budzi się samotnie na pokładzie statku kosmicznego, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Z czasem odkrywa, że jego misja jest ostatnią nadzieją dla Ziemi - musi rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji odpowiedzialnej za stopniowe wygasanie Słońca. Sytuacja komplikuje się, gdy Grace spotyka istotę pozaziemską, która przemierzyła lata świetlne, by ocalić własny gatunek przed identyczną katastrofą.

Finałowy zwiastun, który ukazał się podczas Super Bowl, przenosi nas w kosmos, gdzie widzimy pierwsze wyraźne ujęcia Rocky'ego (kosmity). Twórcy pokazują, jak człowiek i obca istota próbują nauczyć się komunikacji przy pomocy specjalnego urządzenia, które pozwala Grace'owi rozszyfrować język Rocky'ego i nadać mu syntetyczny głos. Z czasem między bohaterami rodzi się bliska więź.

Wcześniejsze zapowiedzi również budowały napięcie wokół tej znajomości. W drugim zwiastunie, opublikowanym w listopadzie 2025 roku, widzowie zobaczyli moment, w którym jedno z odnóży Rocky'ego puka w szybę. W tle wcześniejszych materiałów promocyjnych wybrzmiewały m.in. "Sign of the Times" Harry'ego Stylesa oraz "Champagne Supernova" Oasis. W najnowszej zapowiedzi słyszymy "I Would Die 4 You" Prince'a.

Kiedy premiera nowego filmy z Ryanem Goslingiem?

Film wyreżyserowali Phil Lord i Christopher Miller, duet odpowiedzialny za "Spider-Man Uniwersum" i "Spider-Man: Poprzez multiwersum". Scenariusz napisał Drew Goddard, który wcześniej adaptował na ekran "Marsjanina". W obsadzie, obok Goslinga, znaleźli się m.in. Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung i Milana Vayntrub.

"Projekt Hail Mary" trafi do kin 20 marca 2026 roku.

Zobacz też: Legendarny reżyser wraca do tematyki kosmitów. Zapowiedź wgniata w fotel