Legendarny reżyser wraca do tematyki kosmitów. Zapowiedź wgniata w fotel

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

Podczas finału Super Bowl zaprezentowano nowy zwiastun "Dnia objawienia", najnowszego filmu Stevena Spielberga. Będzie to powrót uznanego reżysera do tematyki życia pozaziemskiego. Wcześniej reżyser stworzył takie klasyki jak "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" i "E.T.".

Elegancki mężczyzna w garniturze z uśmiechem na twarzy stoi na tle ozdobnej ściany z napisem OSCARS.
Steven Spielberg w 2024 rokuMichael BlackshireGetty Images

Najnowszy film Stevena Spielberga opowie o kontakcie ludzkości z cywilizacją pozaziemską. W rolach głównych wystąpią Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell i Henry Lloyd-Hughes.

Spielberg stworzył tę historię science fiction we współpracy ze scenarzystą Davidem Koeppem, z którym pracował wcześniej nad serią "Park jurajski" oraz filmem "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki".

Pierwszą zapowiedź ujawniono w grudniu 2025 roku. Podczas finału Super Bowl pokazano minutowy spot produkcji. Nie zdradza on szczegółów fabuły. Pozwala ona jednak przypuszczać, że mamy do czynienia z jednym z najważniejszych filmów 2026 roku.

"Dzień objawienia". Kiedy premiera?

"Dzień objawienia" zadebiutuje w kinach 12 czerwca 2026 roku.

"David" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze