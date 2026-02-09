Najnowszy film Stevena Spielberga opowie o kontakcie ludzkości z cywilizacją pozaziemską. W rolach głównych wystąpią Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell i Henry Lloyd-Hughes.

Spielberg stworzył tę historię science fiction we współpracy ze scenarzystą Davidem Koeppem, z którym pracował wcześniej nad serią "Park jurajski" oraz filmem "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki".

Pierwszą zapowiedź ujawniono w grudniu 2025 roku. Podczas finału Super Bowl pokazano minutowy spot produkcji. Nie zdradza on szczegółów fabuły. Pozwala ona jednak przypuszczać, że mamy do czynienia z jednym z najważniejszych filmów 2026 roku.

"Dzień objawienia". Kiedy premiera?

"Dzień objawienia" zadebiutuje w kinach 12 czerwca 2026 roku.