Oscary ogląda coraz mniej osób! To pierwszy taki spadek od lat!

97. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbyła się w Dolby Theatre w Los Angeles w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nagrodę dla najlepszego filmu otrzymała "Anora" Seana Bakera, w sumie wyróżniona pięcioma statuetkami. Najlepszym aktorem został Adrien Brody za rolę w "The Brutalist" , a najlepszą aktorką - Mikey Madison za rolę w "Anorze".

Pełną listę nagrodzonych znajdziecie tutaj!



Oscary coraz mniej popularne?

18,1 miliona widzów obejrzało w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego 97. ceremonię rozdania Oscarów, emitowaną w telewizji oraz na platformach stremingowych. W porównaniu do ubiegłego roku to spadek o 7 proc. To pierwszy taki spadek od czterech lat.

Wynik oglądalności ceremonii rozdania Oscarów jest kombinacją danych Nielsena, mierzących oglądalność w telewizji linearnej - ABC oraz w streamingu na platformach ABC oraz Hulu.

Począwszy od 2021 roku, czyli pierwszej ceremonii rozdania Oscarów zorganizowanej po rozpoczęciu pandemii COVID-19, oglądalność transmisji cały czas rosła. We wspomnianym roku było to 10,4 miliona widzów, co przekładało się na najniższą widownię oscarową w historii. W kolejnych latach ten wskaśnik wynosił odpowiednio: 16,6, 18,8 oraz 19,5 miliona widzów.

Jak zauważa portal "Variety", niewiele ponad osiemnastomilionowa widownia tegorocznych Oscarów to i tak najlepszy wynik do tej pory w sezonie 2014-15 dla programów rozrywkowych nadawanych w najlepszej porze oglądalności. Lepszymi statystykami mogą pochwalić się relacje sportowe.

Nie wszystkie wskaźniki oglądalności ceremonii oscarowej spadły. Poprawiły się dane dotyczące widzów w przedziale od 18 do 49 lat (3,92 miliona widzów) oraz 18-34 (3,17 miliona). Ta ostatnia wartość to najlepszy wynik od pięciu lat. Statystyki mogły być jeszcze lepsze, gdyby nie problemy z nadawaniem transmisji na platformie Hulu, której użytkownicy zgłaszali trudności z dostępem do niej.