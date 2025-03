4:41 Meg Ryan i Billy Crystal, gwiazdy kultowej komedii "Kiedy Harry poznał Sally" przedstawią laureata w najważniejszej kategorii, czyli najlepszy film. Tu nie może być niespodzianek. To wieczór "Anory" i ten film musi wygrać. Sean Baker odbiera czwartego dziś Oscara. Towarzyszą mu pozostali producenci Alex Coco i Samantha Quan, a także cała ekipa filmu. "Zrobiliśmy ten film za 6 milionów dolarów. Kręciliśmy z czterdziestoosbową ekipą. Róbcie filmy niezależne, bo to dowód, ze warto". mówi Coco. "Nie wierzę, że to się dzieje. Zrobiliśmy to za mało pieniędzy, ale włożyliśmy w to całe serce" - dodaje Quan. "Dziękuje Akademii za docenienie naprawdę niezależnego filmu. Ten film to krew, pot i łzy. Prawdziwie niezależne kino" - kończy Sean Baker.



Reklama

4:35 Zeszłoroczna laureatka Oscara za "Biedne istoty" Emma Stone nagrodzi najlepszą aktorkę pierwszoplanową. Wygrywa Mikey Madison za "Anorę". To jednak spora niespodzianka. Faworytką była w tej kategorii Demi Moore. Laureatka dziękuje producentom, swojej rodzinie i pozostałym twórcom "Anory". Gwiazda dziękuje pracownikom seksualnym i zapewnia, ze nadal będzie ich wspierać. "To był zaszczyt znaleźć się u waszego boku" - mówi o pozostałych współnominowanych, a na koniec dziękuje reżyserowi filmu Seanowi Bakerowi.



4:28 Na scenie Quentin Tarantino. Nagrodzi najlepszego reżysera. Wygrywa zgodnie z oczekiwaniami Sean Baker za "Anorę". To jego trzeci dziś Oscar. "Wszyscy tu jesteśmy, bo kochamy filmy. Filmowcy kręćcie filmy na ekrany kinowa. Ja będę to robił. Dystrybutorzy skupcie się na premierach kinowych. Rodzice zabierajcie dzieci do kina. A my też chodźmy do kina" - zachęca Baker. "Moja mama ma dziś urodziny. Dziękuję mamo i kocham cię. Ten Oscar jest dla ciebie" - kończy Amerykanin.



4:17 Cillian Murphy, zeszłoroczny laureat za "Oppenheimera", wręczy statuetkę za najlepszą męską rolę pierwszoplanową. Drugiego Oscara w karierze otrzymuje Adrien Brody za występ w dramacie "The Brutalist". "Dziękuję Bogu za to błogosławione życie. Mam wielkie szczęście. Nieważne na jakim etapie kariery jesteś, wszystko możesz tracić. Zdaję sobie z tego sprawę. To ukoronowanie mojej kariery, a jednocześnie szansa, by zacząć od nowa. Dedykuję tę nagrodę pozostałym nominowanym. Są wspaniałymi ludźmi, a ich praca jest genialna. Brady i Mona dziękuję wam za to, co zrobiliście dla kina niezależnego i za to, że pozwoliliście mi zagrać w waszym filmie" - opowiada Brody i dziękuje też swojej żonie, dzieciom i rodzicom, którzy również są na sali za to że "dali mu siłę, by realizować swoje marzenia". "Nie można akceptować nienawiści. Walczmy o to, co słuszne" - kończy laureat.



4:10 Zostały cztery najważniejsze kategorie. Już za kilka minut poznamy najlepszy film, reżysera i aktorów pierwszoplanowych.



4:08 Oprah Winfrey i Whoopi Goldberg składają hołd zmarłemu niedawno geniuszowi muzyki Quincy'emu Jonesowi. Jedną z piosenek artysty wykonuje Queen Latifah.



4:05 Mark Hamill, gwiazdor "Gwiezdnych wojen", wręczy Oscara za najlepszą muzykę. Statuetkę odbiera Daniel Blumberg za "The Brutalist". "Kiedy spotkałem Brady'ego, okazało się, że jest moją bratnią duszą. Dzięki ci i kocham cię" - mówi Blumberg i dziękuje również swoim współpracownikom oraz rodzinie.



3:55 Na scenie Penelope Cruz, która wręczy Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Wygrywa brazylijski obraz "I'm Still Here". To pierwszy Oscar dla tego kraju w historii nagród. Walter Salles opowiada o pierwowzorze swojej filmowej bohaterki, której dedykuje tę nagrodę, podobnie jak najważniejszym kobietom w jego życiu.



3:49 Joe Alwyn, Zoe Saldana, Alba Rohrwacher, Dave Bautista i Willem Dafoe wręczą Oscara za najlepsze zdjęcia. Wygrywa Lol Crawley, operator "The Brutalist". "Dziękuje Akademii, innym nominowanym i wszystkim, którzy na mnie głosowali. Dziękuję Brady'emu, za to, że na mnie postawił i mnie wspierał. Dziękuję też całej obsadzie. Jesteście wszyscy w moim sercu" - mówi laureat.



3:39 Na scenie laureat Oscara Morgan Freeman. Opowiada o zmarłym kilka dni temu Genie Hackmanie, swoim przyjacielu. Pracowali razem nad filmami "Podejrzany" i "Bez przebaczenia". "Spoczywaj w pokoju przyjacielu" - kończy Freeman, a my oglądamy "In Memoriam", czyli najbardziej wzruszający moment gali, poświęcony niedawno zmarłym legendom kina. Oprócz Hackmana wspomnieni zostają m.in. Jan A.P. Kaczmarek, Roger Corman, Gena Rowlands, Maggie Smith, Dick Pope, Kris Kristefferson, M. Emmet Walsh, Teri Garr, Robert Towne, Roger Pratt, Joan Plowright, Donald Sutherland, Anouk Aimee, Louis Gossett Jr., Shelley Duvall, David Lynch czy James Earl Jones.



3:36 Ana de Armas i Sterling K. Brown wręczą Oscara twórcom najlepszego filmu krótkometrażowego. Wygrywa holenderski "Nie jestem robotem", a statuetki odbierają Victoria Warmerdam i Trent. Twórcy dziękują wszystkim zaangażowanym w powstanie produkcji.



3:28 Na scenie gwiazdy nowej "Śnieżki": Rachel Zegler i Gal Gadot. Wręczą Oscary za najlepsze efekty specjalne. Drugi z rzędu Oscar dla drugiej "Diuny". Statuetki odbierają Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe i Gerd Nefzer. Twórcy dziękują innym nominowanym, a także pozostałym twórcom filmu, w szczególności reżyserowi Denisowi Villenueve'owi.



3:24 Miley Cyrus i Miles Teller wręczą Oscara za najlepszy dźwięk. Wygrywają Gareth John, Richard King, Ron Bartlett i Doug Hemphill za superprodukcję "Diuna: Część druga". Twórcy dziękują swoim współpracownikom, a nagrodę dedykują swoim żonom.



3:21 Na scenie członkowie drużyny strażackiej, która gasiła niedawne pożary w Los Angeles. Otrzymują brawa na stojąco.



3:12 Gomez i Jackson nagrodzą również najlepsze dokumenty pełnometrażowe. Oscara odbierają Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal i Yuval Abraham za wstrząsający obraz "Nie chcemy innej ziemi". "Dwa miesiące temu zostałem ojcem i mam nadzieję, że moja córka nie będzie musiała żyć takim życiem jak ja. W ciągłym strachu. Trzeba zatrzymać czystki etniczne" - mówi bohater produkcji Basel Adra. Obaj opowiadają o przyjaźni palestyńsko-izraelskiej i przekonują, że jest ona możliwa. "Nie ma innej drogi" - zapewniają.



3:07 Selena Gomez i Samuel L. Jackson wręczą Oscara za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. Wygrywa znana z Netfliksa "Pierwsza dziewczyna w orkiestrze". Oscary odbierają Molly O'Brien i Lisa Remington. To wielki zaszczt być na tej sali. Tu są twórcy, którzy wiedzą, że sztuka nadaje sens temu chaosowi, którym wokół się dzieje" - mówią laureatki.



2:57 Na scenie Mick Jagger. Dostaje owacje na stojąco. Muzyk wręczy statuetkę za najlepszą piosenkę. Śmieje się, że to Bob Dylan był pierwszym wyborem producentów gali. "Dylan powiedział: 'Znajdźcie kogoś młodszego'. I tak oto tu jestem" - żartuje Jagger. Wygrywa "El Mal" z "Emilii Perez" z muzyką i słowami Clémenta Ducola, Camille oraz reżysera Jacquesa Audiarda. "Napisaliśmy 'El Mal' jako piosenkę o korupcji. Sztuka i muzyka mogą odgrywać bardzo ważną rolę w naszym życiu. To siła dobra i rozwoju" - podkreśla Camille. Ducol dziękuje wszystkim, którzy byli zaangażowani w powstanie muzyki do filmu. Ze sceny schodzą śpiewająco.



2:53 Ben Stiller wręczy Oscara za najlepszą scenografię. Wygrywają Nathan Crowley i Lee Sandales za "Wicked". "Dedykuję tę nagrodę żonie i naszym dzieciom" - mówi Crowley, po czym obaj podkreślają, ze to było ich najwspanialsze filmowe doświadczenie, dziękując reżyserowi Jonowi M. Chu.



2:42 Na scenie Da'Vine Joy Randolph, zeszłoroczna laureatka Oscara za "Przesilenie zimowe". Wręczy statuetkę za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową. Tu zwyciężczyni może być tylko jedna. Zoe Saldana za wybitną kreację w "Emilii Perez". I właśnie ona wygrywa. Laureatka jest wyraźnie wzruszona. "Moja mama tu jest. Cała moja rodzina tu jest" - mówi Saldana i składa hołd współnominowanym. "Dziękuję obsadzie i ekipie 'Emilii Perez. Dzielę się tą nagrodą z wami" - dodaje. "Dziękuję mojemu mężowi z jego pięknymi włosami Największym zaszczytem w życiu jest być twoją partnerką. Jestem dumną córką imigrantów. Jestem pierwszą laureatką Oscara pochodzenia dominikańskiego i wiem, że nie ostatnią. Moja babcia byłaby ze mnie dumna. Muchas gracias" - kończy swoją poruszającą przemowę.



2:36 Daryl Hannah i pierwszy poważny akcent polityczny dzisiejszego wieczoru. "Chwała Ukrainie" - mówi aktorka. Gwiazda wręczy Oscara za najlepszy montaż. Drugiego Oscara dzisiejszego wieczoru odbiera Sean Baker za "Anorę". "Uratowałem w montażowni ten film, reżyser nie powinien dostać więcej pracy" - śmieje się Baker i mówi, ze do sali montażowej wpuścił jedynie swoją żonę, współproducenta i... psa.



2:23 Na scenie Halle Berry. Opowiada o jednej z najsłynniejszych serii filmowych świata, czyli obrazach o Jamesie Bondzie, składając hołd stojącym za ostatnimi filmami producentom Barbarze Broccoli i Michaelowi G. Wilsonowi. W rytm klasycznego utworu z bondowskiej serii tańczy Margaret Qualley, a kilka najbardziej klasycznych bondowskich piosenek śpiewają Lisa, Doja Cat i Raye.



2:19 O'Brien prezentuje się w nowym stroju. Tym razem postawił na niebieski garnitur. Zaprasza na scenę Scarlett Johansson i 95-letnią June Squibb. Ta ostatnia śmieje się, że tak naprawdę jest ucharakteryzowanym... Billem Skarsgaardem. Aktorki wręczoną Oscara za najlepszą charakteryzację i fryzury. Wygrywają Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon i Marilyne Scarselli za "Substancję". Twórcy dziękują aktorkom grającym główne role w filmie - Demi Moore i Margaret Qualley, reżyserce Coralie Forgeat, a także innym twórcom pracującym nad filmem.



2:10 Poehler nagrodzi również najlepsze scenariusze adaptowane. Wygrywa Peter Straughan za "Konklawe", oparte na powieści Roberta Harrisa. "Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w pracę nad 'Konklawe'" - mówi laureat i dziękuje pisarzowi za świetną książkę i reżyserowi "Konklawe" Edwardowi Bergerowi. "Ta nagroda jest dla ciebie" - zwraca się do swojej córki, którą zabrał na galę.



2:04 Na scenie Amy Poehler, która wręczy Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Triumfuje Sean Baker za "Anorę". Twórca ma w tym roku szanse na aż cztery statuetki. Baker dziękuje swojej obsadzie, a także współpracownikom i producentom. Statuetkę dedykuje środowisku seksworkerów, których czyni bohaterami swoich filmów od lat.



1:52 Czas na Oscara za najlepsze kostiumy. Lily-Rose Depp, Elle Fanning, John Lithgow, Connie Nielsen i Bowen Yang opowiadają o pracy nominowanych. Wygrywa Paul Tazewell za "Wicked". "To niesamowite, dziękuję Akademii za tę nagrodę. Jestem pierwszym czarnoskórym twórcą, który otrzymał statuetkę w tej kategorii. Jestem bardzo dumny" - opowiada laureat i dziękuje gwiazdom filmu i swoim współpracownikom.



1:42 Hawn i Garfield wręczą też Oscara za najlepszą animację krótkometrażową. Wygrywa "W cieniu cyprysu". Irańscy twórcy Shirin Sohani i Hossein Molayemi podkreślają, że to surrealistyczne uczucie, ponieważ dopiero wczoraj otrzymali wizę, a kilka godzin temu wylądowali w Los Angeles. "To prawdziwy cud" - zapewniają.



1:37 Na scenie Andrew Garfield i Goldie Hawn. Wręczą Oscara za najlepszą animację. Czy zgodnie z oczekiwaniami wygra "Dziki robot"? Jednak nie! Triumfuje łotewski "Flow", który jest też nominowany w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Statuetki odbierają reżyser Gints Zilbalodis oraz Matīss Kaža, Ron Dyens, i Gregory Zalcman. Podkreślają, że to pierwsza w historii łotewska nominacja, a także, że warto wspierać kino niezależne.



1:27 Na scenie zeszłoroczny laureat Oscara Robert Downey Jr. Wręczy Oscara za najlepszą drugoplanową rolę męską. To kategoria w której nie może być niespodzianki. Od dawna faworytem jest w niej Kieran Culkin za nakręcony w Polsce "Prawdziwy ból". On też wygrywa! "Dziękuję panie Downey. To dużo dla mnie znaczy, ze odbieram statuetkę właśnie od ciebie. Zapomniałem już wszystko, co chciałem powiedzieć" - mówi Culkin i dziękuje swojej agentce oraz reżyserowi filmu, a jednocześnie swojemu koledze z planu Jesse'emu Eisenbergowi. Następnie opowiada, że żona obiecała mu czwórkę dzieci, jak dostanie Oscara.



1:25 Czas na piosenkę w wykonaniu gospodarza, który zapewnia w niej, że "nie będzie tracił waszego czasu" dzisiejszego wieczoru.



1:21 "Jak tyś się ubrał?" - O'Brien mówi ze sceny do siedzącego w dresie na widowni Adama Sandlera, co jest jawnym nawiązaniem do niedawnej afery w Białym Domu.



1:15 O'Brien przedstawia nominowane w najważniejszej kategorii filmy. Śmieje się z "Wicked", "The Brutalist", "Anory" czy "Konklawe". Dostaje się Karli Sofii Gascon za aferę z jej starymi tweetami. "Karla, jak będziesz o mnie tweetować, pamiętaj, nazywam się Jimmy Kimmel" - mówi O'Brien. "Timmie, piękny garnitur, nikt cię nie potrąci, jak będziesz wracał do domu na rowerze" - śmieje się z Chalameta. Żartuje również z przejęcia franczyzy Jamesa Bonda przez Amazon. Pokazuje stare zdjęcia nominowanych do Oscara gwiazd, a także swoje.



1:10 Czas na gospodarza gali, Conana O'Briena. "Jestem bardzo podekscytowany" - zapewnia. "Wiem, co sobie myślicie. Conan się nie operował? Wygląda na swój wiek" - żartuje. "Jesteście gotowi? Bo ja tak!" - przekonuje.



1:08 Gwiazdy brawurowo zaśpiewały razem znany z "Wicked" utwór "Defying Gravity". Za swój występ otrzymały owacje na stojąco.



Oscary 2025: Najpiękniejsze kreacje gwiazd 1 / 39 Selena Gomez Źródło: Getty Images Autor: Mike Coppola

1:05 Po niej na scenie pojawiła się jej koleżanka z planu, również nominowana do Oscara za rolę w "Wicked" - Cynthia Erivo.



1:03 Gwiazdy zgromadzone w Dolby Theathre i miliony osób przed telewizorami powitała Ariana Grande. Aktorka i piosenkarka zaśpiewała kultowy utwór "Over the Rainbow" z "Czarnoksiężnika z Oz", czyli filmu do którego nawiązywał "Wicked", w którym zagrała.



1:00 Startujemy! Gospodarzem imprezy jest w tym roku debiutant Conan O'Brien, komik i prowadzący wielu kultowych amerykańskich programów.

Oscary 2025 - laureaci:

Najlepszy film: "Anora" - Alex Coco, Samantha Quan i Sean Baker

Najlepsza reżyseria: Sean Baker - "Anora"

Najlepsza aktorka: Demi Moore - "Substancja"

Najlepszy aktor: Adrien Brody - "The Brutalist"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Zoe Saldana - "Emilia Perez"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Kieran Culkin - "Prawdziwy ból"

Najlepszy scenariusz oryginalny: Sean Baker - "Anora"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Peter Straughan - "Konklawe"

Najlepsze zdjęcia: Lol Crawley - "The Brutalist"

Najlepsza muzyka: Daniel Blumberg - "The Brutalist"

Najlepszy montaż: Sean Baker - "Anora"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon i Marilyne Scarselli - "Substancja"

Najlepsze kostiumy: Paul Tazewell - "Wicked"

Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz: Nathan Crowley i Lee Sandales - "Wicked"

Najlepszy dźwięk: Gareth John, Richard King, Ron Bartlett i Doug Hemphill - "Diuna: Część druga"

Najlepsza piosenka: "El Mal" z "Emilii Perez"- Clément Ducol, Camille i Jacques Audiard

Najlepsze efekty specjalne: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe i Gerd Nefzer - "Diuna: Część druga"

Najlepszy film międzynarodowy: "I’m Still Here" - Walter Salles

Najlepsza animacja: "Flow" - Gints Zilbalodis

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "W cieniu cyprysu" - Hosseina Molayemi i Shirin Sohani

Najlepszy dokument: "Nie chcemy innej ziemi" - Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal i Yuval Abraham

Najlepszy krótkometrażowy dokument: "Pierwsza dziewczyna w orkiestrze" - Molly O'Brien i Lisa Remington

Najlepszy film krótkometrażowy: "Nie jestem robotem" - Victoria Warmerdam i Trent