Uznani twórcy wskazują najlepsze filmy 2025 roku. Są zaskoczenia

"IndieWire" zorganizowało swoją sondę po raz szósty. Zaproszono do niej twórców z całego świata. Wśród najczęściej wymienianych tytułów są "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, "Wartość sentymentalna" Joachima Triera, "Zniknięcia" Zacha Creggera i "Grzesznicy" Ryana Cooglera.

Najlepsze filmy roku. Sean Baker wskazał obraz sprzed ponad pół wieku

Oczywiście na liście nie zabrakło zaskoczeń. Sean Baker, twórca "Anory", która w 2025 roku otrzymała pięć Oscarów, wskazał jako swój seans roku "(Maruhi) shikijô mesy ichiba" Noboru Tanaki z 1974 roku, kino dla dorosłych przechodzące w film zaangażowany. "Nakręcony głównie w efektownej czerni i bieli film sprawia wrażenie rzadkiego połączenia kina eksploatacji z arthouse’em – brutalnego, politycznego i rygorystycznego formalnie, a jednocześnie niezaprzeczalnie zmysłowego" – pisał czterokrotny laureat Oscara.

Nominowany do Oscara za "The Brutalist" Brady Corbet wskazał na dokument "My Undesirable Friends: Part 1 — Last Air in Moscow" Julii Loktev, skupiający się na pracy niezależnych dziennikarzy w Moskwie. "Formalnie ambitne i ważne osiągnięcie kinematograficzne" – tak opisał ponad pięciogodzinną produkcję.

Najlepsze filmy 2025 roku. Oliver Laxe broni powszechnie krytykowanej produkcji

Oliver Laxe, twórca świetnie przyjętego "Sirāt", wskazał na słabo ocenianego "Eddingtona" Ariego Astera. "Kiedy zobaczyłem ten film w Cannes, poczułem, że od dawna nie widziałem tak przesadzonego filmu. Chcę bronić tego dzieła, które opowiada o amerykańskim konsumpcjonizmie, paranoi i zmierzchu Stanów Zjednoczonych (pytanie, nie czy, a kiedy on się dokona). Robię to, bo doceniam szczere i odważne gesty w czasach przerysowanych filmów z ChataGPT" – mówił reżyser.

Najlepsze filmy 2025 roku. Twórca "Wszystko wszędzie naraz" proponuje niecodzienne wyróżnia

Daniel Scheinert, jeden z reżyserów obsypanego Oscarami "Wszystko wszędzie naraz", nazwał Jafara Panahiego "najdzielniejszym filmowcem" za jego "To był zwykły przypadek". Jako najlepszą scenę muzyczną wskazał występ Pameli Anderson w "Nagiej broni". Z kolei jego prywatną nagrodę "nazwiska aktora, który gra problematyczną postać" wskazał Louisa Cancelmi i jego występ w "Sorry, Baby".