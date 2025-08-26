"Świat w płomieniach": thriller z gwiazdorską obsadą

"Świat w płomieniach" (2013) to emocjonujący film mistrza kina katastroficznego Rolanda Emmericha ("Dzień niepodległości", "2012") opowiadający o napadzie, którym celem jest Biały Dom. Jedyną osobą mogącą uratować prezydenta (Jamie Foxx) jest agent ochrony (Channing Tatum).

Poza wspomnianym aktorskim tandemem, w obrazie zobaczymy jeszcze m.in. Jamesa Woodsa, Richarda Jenkinsa oraz Maggie Gyllenhaal.

"Kiedy znajdujesz się w Białym Domu, tym co cię uderza, jest to, że wcale nie jest taki duży. To po prostu dom otoczony wyższymi budynkami i parkiem. Z drugiej strony, w jego wnętrzach mamy do czynienia z najnowocześniejszą technologią. Pojawiają się też plotki o wyrzutniach rakietowych na dachu. Biały Dom stanowi olbrzymie ryzyko dla bezpieczeństwa - i o tym właśnie jest nasz film" - mówił reżyser.

Zadanie zaprojektowania scenografii Białego Domu przypadło scenografowi Kirkowi M. Petruccelliemu.

"Zawsze postrzegałem ten dom jako centrum amerykańskiego rządu. Ale co to oznacza? To muzeum naszych czasów, amerykańskiej historii. Zdarzyło się tam wiele rzeczy. Mogła przebywać tam Marilyn Monroe. Nie wiemy, czy niektóre z tych opowieści są prawdziwe. Nikt nie wie czy naprawdę istnieją np. tunele pod budynkiem" - rozważał w wywiadach.

Kiedy Petruccelli spotkał się z reżyserem, aby omówić estetykę filmu, obaj zgodzili się co do tego, że scenografia powinna zostać zaprojektowana jak najbardziej realistycznie. Proces przygotowań rozpoczął się od wizyty w Białym Domu.

"Od razu uderzyło mnie to, że Biały Dom ma dwie twarze - jedną biznesową, drugą towarzyską. Ta biznesowa skupia się w Zachodnim Skrzydle, które wyobrażamy sobie jako bardzo imponujące miejsce, a jest to w rzeczywistości mały, zorientowany na sprawy biznesowe kompleks zabudowań" - wspominał Petruccelli.

"Świat w płomieniach" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Dzieło Rolanda Emmericha będzie można zobaczyć już we wtorek, 26 sierpnia o godzinie 20:00 na antenie Polsatu!

