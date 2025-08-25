"Gorsza siostra" kina święci sukcesy. Nikt nie wierzył w jej przyszłość

Telewizja przez lata była uznawana za "gorszą siostrę" kina. Ogromne hollywoodzkie produkcje kojarzone były ze znakomitymi nazwiskami i niezwykłym prestiżem, który tworzył legendę na długie, długie lata. Jednak z czasem na horyzoncie pojawiła się telewizja - początkowo oferowała zaledwie kilka kanałów, na których pokazywano znane musicale i sztuki teatralne.

Widzowie potrzebowali czegoś świeżego - a bystrzy ludzie szybko to zauważyli. Jednak początki telewizyjnych produkcji nie były łatwe, a twórcy świeżych scenariuszy zdecydowanie mieli pod górkę. Filmowe gwiazdy nie chciały występować w telewizji - to było uchybienie dla ich sławy, a reżyserzy twierdzili, że telewizja jest poniżej jest ich możliwości.

Szybko jednak okazało się, że nie widzieli ogromnej szansy, która czekała tuż za rogiem na odważnych.

David Lynch przetarł szlak

Gdy przyjrzymy się historii serialowych produkcji w telewizji, bardzo szybko trafimy na Davida Lyncha i jego szalony pomysł, by stworzyć serial o Laurze Palmer. "Miasteczko Twin Peaks" było ryzykowną produkcją, ale jak to zwykle bywa, wystarczyło kilka odważnych decyzji i ktoś z ogromną wiarą, by okazało się, że można stworzyć wyjątkowe dzieło, które stanie się podwaliną pod zaskakujący i szybki kulturalny rozwój ludzkości.

Dalsze losy produkcji były co prawda niezbyt chwalebne, ale stało się coś, co początkowo było trudne do przyjęcia dla konserwatywnych wyznawców kina. Ludzie pokochali odcinkowe produkcje, które śledzili z zapartym tchem.

W rozmowie z Konradem Chwastem omówiliśmy nie tylko złotą erę amerykańskiej telewizji, ale też najważniejsze produkcje, które odmieniły oblicze jednego z najważniejszych elementów kultury i rozrywki.

Czym byłaby telewizja bez "Rodziny Soprano"? Ile szczęścia potrzebowało "Breaking Bad" , by trafić na nasze ekrany? Jaki wpływ na rozwój streamingu miało "House of Cards"?

Koniec złotej ery telewizji i czasy binge-watchingu

Z czasem widzowie zaczęli szukać czegoś innego, bardziej dostępnego i lepiej dopasowanego do nich samych. Tak nastała era streamingów i rozrywki na żądanie. Netflix szybko zauważył nową niszę i bez wahania zapełnił ją swoimi produkcjami. Nadszedł czas, gdy widozwie nie musieli już czekać cały tydzień na nowy odcinek ulubionego serialu - od tego momentu można było zając kanapę na długie godziny i jednym ciągiem obejrzeć sześć, osiem, a nawet dziesięć odcinków ulubionego show. Tak powstało zjawisko binge-watchingu, które z jednej strony wymusiło na twórcach całkowicie nowe podejście do produkowania seriali, a z drugiej pozwoliło widzom na rozwinięcie całkowicie nowej kultury oglądania.

Obecnie mamy do dyspozycji kilka platform streamingowych, a każda z nich stara się przyciągnąć widzów poprzez ofertę pełną własnych produkcji oraz prześcigają się w pomysłach na to, by zatrzymać ich jak najdłużej. Jakimi sztuczkami posługują się giganci, aby subskrybenci zostali z nimi na lata?

Warto wymienić choćby dzielenie sezonów na kilka części - obecnie Netflix planuje premiery swoich największych hitów w taki sposób, by produkcje długo żyły w pamięci widzów. Najświeższym przykładem jest choćby "Wednesday" - pierwsza część 2. sezonu debiutowała na platformie 6 sierpnia, a kolejna część została zapowiedziana dopiero na 6 września.

Czy w związku z dostępem do filmów i seriali poprzez dowolne urządzenie w każdym miejscu na ziemi, zbliżamy się do końca ery kin? Prawdopodobnie nie, ale warto zauważyć, ze telewizja i streamingi, nie są już "gorszą siostrą", a pełnoprawną rozrywką, która jest tworzona przez największe gwiazdy Hollywood i nie tylko. Każdego roku otrzymujemy wiele ciekawych i wartościowych produkcji, które nie ustępują jakością największym kinowym hitom.

Warto jednak obserwować rozwój nowych technologii, bo kto wie, co czeka na nas już za kilka lat.