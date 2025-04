Śmierć Hackmana wstrząsnęła Hollywood. Nowe fakty ujawniają dramatyczne kulisy

Przyczyna śmierci Hackmana w końcu ustalona? Niebezpieczeństwo czyhało w domu?

W lutym świat filmowy został zaskoczony informacją o śmierci Gene’a Hackmana, legendarnego aktora, oraz jego żony Betsy Arakawy. Małżeństwo znaleziono martwe w ich posiadłości w stanie Nowy Meksyk. Początkowo podejrzewano zatrucie tlenkiem węgla, jednak najnowsze ustalenia przynoszą zupełnie inną wersję wydarzeń.

Z raportu lokalnych służb wynika, że na terenie rezydencji odkryto ślady zaawansowanej obecności gryzoni. Martwe myszy i gniazda znaleziono w kilku budynkach, co mogło doprowadzić do rozprzestrzenienia się groźnego wirusa, który według medyków przyczynił się do śmierci Arakawy na długo przed zgonem jej męża. Hantawirusowy zespół płucny, który przyczynił się do śmierci 65-letniej Betsy Arakawy, należy do rzadkich, ale groźnych dolegliwości przenoszonych przez kontakt z wydzielinami gryzoni. Objawy rozwijają się szybko i mogą prowadzić do poważnych powikłań. W przypadku posiadłości Hackmanów, obecność gryzoni potwierdzono w ośmiu budynkach gospodarczych.

Reklama

Specjaliści wskazują, że problem miał charakter przewlekły - świadczą o tym m.in. znalezione pułapki i uszkodzenia pojazdów na terenie posesji. Choć sam dom uznano za bezpieczny, sytuacja ponoć miała wyglądać znaczeni gorzej w pomieszczeniach z boku willi gwiazdora.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kordian Kądziela o nowym projekcie. Czym jest “LARP”? INTERIA.PL

Ostatnie dni ikony kina: Hackman zmarł samotnie

Gene Hackman, który przez wiele lat chronił swoje życie prywatne przed mediami, odszedł kilka dni po śmierci żony. Przyczyną zgonu był zawał serca, pogłębiony przez chorobę Alzheimera oraz niewydolność nerek. Śledczy nie wykluczają, że z powodu stanu zdrowia nie zdawał sobie sprawy ze śmierci Betsy. Zgodnie z testamentem aktora z 1995 roku, Arakawa była jego jedyną spadkobierczynią. Jednak dokument podpisany przez żonę zakładał przekazanie całego majątku na cele charytatywne, jeśli małżonkowie umrą w przeciągu 90 dni od siebie.

Śmierć Hackmana, laureata dwóch Oscarów, kończy pewien rozdział w historii Hollywood. Choć zrezygnował z kariery aktorskiej już w 2004 roku, jego legenda trwa - a okoliczności odejścia przypominają, jak kruche i nieprzewidywalne potrafi być życie, nawet wśród sław.

ZOBACZ TEŻ: