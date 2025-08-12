Poznaliśmy nowego Rambo? To on zastąpi Sylvestra Stallone'a

Zdjęcia do filmu mają się rozpocząć w Tajlandii tej jesieni. Helander nie mógł wejść na plan wcześniej z racji zobowiązań przy realizacji filmu "Sisu 2", który będzie miał swą premierę 21 listopada 2025 roku. W produkcję nie jest zaangażowany Sylvester Stallone, który wcielił się w Rambo w dotychczasowych pięciu filmach z serii.

Scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani, twórcy "Black Adama" i "Mauretańczyka". Nowy film będzie prequelem "Rambo: Pierwszej krwi". Opowie o służbie tytułowego bohatera w Wietnamie i wydarzeniach, które zaważyły na jego dalszym losie.

Wideo "Rambo: Pierwsza krew": Trailer (HD)

Noah Centineo. Kariera

29-letni Centineo jest znany przede wszystkim z roli superbohatera Atom Smashera w "Black Adamie". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w "Wojnie" Alexa Garlanda i Raya Mendozy.

Rambo. Od skromnego filmu do groteskowego akcyjniaka

Seria o Rambo jest oparta na książce Davida Morrella. W "Pierwszej krwi" z 1982 roku główny bohater był zagubionym weteranem, który zostaje zaatakowany przez policję miasteczka Hope. Doprowadzony do granic wytrzymałości, wypowiada im prywatną wojnę, w którą szybko angażuje się armia oraz jego dawny dowódca.

Pierwszy "Rambo" był skromnym filmem o losie weteranów i psychicznych konsekwencjach walki na froncie. Od drugiej części seria skupia się przede wszystkim na groteskowej akcji, a tytułowy bohater kładzie trupem setki wrogów. Pięć filmów wyprodukowanych w latach 1982-2019 zarobiło na całym świecie prawie 820 milionów dolarów.