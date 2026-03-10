Powróci do świata kultowej postaci w zupełnie nowej roli

"Sylvester Stallone zna postać Johna Rambo lepiej niż ktokolwiek, a Lionsgate miało szczęście współpracy z nim przez ponad 20 lat przy tej legendarnej franczyzie. Jego udział to ostatni i niezbędny kawałek tego bohatera, a my jesteśmy nim bardzo podekscytowani" - napisał w oświadczeniu Adam Fogelson, prezes Lionsgate Motion Picture Group.

"John Rambo". Co wiemy o prequelu popularnej serii filmowej

Fabuła skupi się na wydarzeniach podczas wojny w Wietnamie, które uczyniły z Johna Rambo jednoosobową armię. Scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani, twórcy "Black Adama" i "Mauretańczyka". Za kamerą stoi Jalmari Helander, którego dwie części "Sisu" biją rekordy popularności na streamingu.

W roli młodego Rambo zobaczymy Noah Centineo. W obsadzie znaleźli się także Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White i Tayme Thapthimthong. Zdjęcia rozpoczęły się w Bangkoku pod koniec stycznia 2026 roku. Film nie ma ustalonej daty premiery.

Rambo. Od skromnego filmu do groteskowego akcyjniaka

Seria o Rambo jest oparta na książce Davida Morrella. W "Pierwszej krwi" z 1982 roku główny bohater był zagubionym weteranem, który zostaje zaatakowany przez policję miasteczka Hope. Doprowadzony do granic wytrzymałości, wypowiada im prywatną wojnę, w którą szybko angażuje się armia oraz jego dawny dowódca.

Pierwszy "Rambo" był skromnym filmem o losie weteranów i psychicznych konsekwencjach walki na froncie. Od drugiej części seria skupia się przede wszystkim na groteskowej akcji, a tytułowy bohater kładzie trupem setki wrogów. Pięć filmów wyprodukowanych w latach 1982-2019 zarobiło na całym świecie prawie 820 milionów dolarów.