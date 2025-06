Nie zna strachu. Jego ostatni wyczyn przechodzi ludzkie pojęcie

"Mission: Impossible — The Final Reckoning" zebrało dobre recenzje i zbliża się do przekroczenia granicy 400 milionów dolarów przychodów na całym świecie. Zakończenie popularnej serii filmowej przyniosło Tomowi Cruise'wo jeszcze jeden sukces — wpis w Księdze Rekordów Guinnessa. Wyczyn, którego dokonał, przeraża do szpiku kości.

Zdjęcie Tom Cruise podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku / Pool / Pool / Getty Images