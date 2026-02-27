Modelki w filmie? Czegoś takiego znany polski zespół jeszcze nie robił

"Król dopalaczy": O filmie

"Król dopalaczy" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych narkotyków i - niczym "Wilk z Wall Street" - z dnia na dzień został milionerem. Nagła sława, piękne kobiety, szybkie samochody, niekończąca się impreza, konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy - to jego nowy świat, w którym granica między legalnym a zakazanym jest cienka. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, zaczyna się gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem? Historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli.

Modelki śpiewają dla "Króla dopalaczy"

Dzisiaj swoją premierę ma promująca film piosenka "Nie chcesz wiedzieć", którą śpiewają Urszula Kowalska, Agnieszka Nowakowska oraz Zuzanna Fijak, czyli Modelki. Utwór ten znajdzie się też na zbliżającej się wielkimi krokami debiutanckiej płycie zespołu.

"Byłyśmy w trakcie pracy nad koncepcją naszej najnowszej płyty 'Hot Hits', kiedy Monolith Films odezwał się do nas z propozycją współpracy. Po prywatnym seansie 'Króla dopalaczy' dokładnie wiedziałyśmy, w jakim kierunku chcemy iść. Zależało nam, by przy pomocy tekstu i dźwięków wiernie oddać to, co każda z nas wtedy czuła. Chciałyśmy, by nasz utwór rozwijał się jak film: stopniowo budował napięcie i prowadził do mocnej kulminacji. Szukałyśmy odpowiedniego klimatu, tempa i przestrzeni, aby muzyka dosłownie stała się obrazem" - przyznają Modelki.

"Nie chcesz wiedzieć" to piosenka o cienkiej granicy między fascynacją a zagubieniem, o momencie, w którym wiesz, że coś może cię wciągnąć, a mimo to robisz krok dalej.

"Teledysk to połączenie naszej wizji z ujęciami z filmu 'Król dopalaczy'. Jesteśmy ogromnie dumne i wdzięczne, że mogłyśmy być częścią tego projektu" - dodają Modelki.

Zarówno w teledysku do utworu "Nie chcesz wiedzieć", jak i w "Królu dopalaczy" zobaczymy największe gwiazdy polskiego kina - m.in. Tomasza Włosoka, Vanessę Aleksander, Łukasza Simlata, Grażynę Szapołowską, Jana Frycza, Janusza Chabiora i Agnieszkę Grochowską. Za powstaniem tego filmu stoją debiutujący reżyser Pat Howl oraz producentka Katarzyna Samson, którzy wspólnie napisali scenariusz, tworząc bezkompromisową, dynamiczną historię o ambicji, władzy i cenie, jaką trzeba zapłacić za błyskawiczny sukces.

Film będzie można oglądać w kinach w całej Polsce już od 13 marca.