Kenneth Colley nie żyje. Aktor znany z "Gwiezdnych wojen" miał 87 lat

Kenneth Colley odszedł w poniedziałek, 30 czerwca 2025 roku, w swoim domu. Śmierć nastąpiła w wyniku powikłań po COVID i zapalenia płuc. Informację o śmierci przekazał agent gwiazdy, Julian Owen. Kenneth Colley miał 87 lat.

Nie żyje Kenneth Colley. Aktor zmarł w wieku 87 lat

Kenneth Colley rozpoczął swoją profesjonalną karierę jako aktor w 1961 roku, występując w londyńskim Old Vic, The Royal Court Theatre i Royal Shakespeare Company. Podobno często się jąkał, lecz ta wada zawsze znikała, gdy pojawiał się na scenie.

Najbardziej znany jest ze swojej roli w popularnej serii filmów "Gwiezdne wojny". Wcielił się w Firmusa Pietta, któru pełnił funkcję pierwszego oficera Star Dreadnought Executor pod dowództwem admirała Kendala Ozzela (Michael Sheard) w "Imperium kontratakuje" (1980), a następnie objął dowództwo nad statkiem po śmierci Ozzela z rąk Vadera. Niespodziewanie ponownie wcielił się w postać w "Powrocie Jedi" (1983). "Dostałem telefon od mojego agenta, że było wiele listów od fanów na temat tej postaci, a George [Lucas] postanowił umieścić go w następnym filmie" - mówił. Miał swój angaż także w odsłonie z 2012 roku "Lego Star Wars: Imperium kontratakuje".

Wielokrotnie współpracował z reżyserem Kenem Russellem, co zaowocowało aż siedmioma wspólnymi filmami: "The Music Lovers" (1971), "The Devils" (1971), "The Boy Friend" (1971), "Mahler" (1974), "Lisztomania" (1975), "The Rainbow" (1989) i "Prisoner of Honor" (1991). W swojej ponad 60-letniej karierze Colley cieszył się również owocną współpracą z Monty Pythonem i jego członkami.

