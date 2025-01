Julia Roberts nie wytrzymała. Ostre słowa po tragedii w LA. Przekroczono granice

Los Angeles wciąż próbuje uporać się z serią pożarów, które sieją spustoszenie w siedmiu dzielnicach miasta. Teraz muszą poradzić sobie również ze złodziejami, którzy zaczęli plądrować ruiny spalonych domów. To oburzyło jedną z czołowych gwiazd Hollywood. Julia Roberts opublikowała wpis w mediach społecznościowych, w którym skierowała kilka gorzkich słów do rabusiów.

