Dla kogo Paszporty "Polityki" 2025? Na gali żartowano z... prezydenta

Galę 32. Paszportów "Polityki" poprowadzili we wtorkowy wieczór Marta Kuligowska oraz Bartek Chaciński. Udział wzięły w niej m.in. marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska.



Zabrakło na niej natomiast prezydenta Andrzeja Dudy. "Nie zabiegaliśmy o obecność pana prezydenta, bo wiemy, że jest trudno" - wyznał Bartek Chaciński.

"Sezon narciarski w pełni. Pan prezydent lubi śmigać na nartach, z resztą sam potwierdził, że dla niego jest to najlepsza regeneracja. Ale to może być ostatni taki sezon" - dodała Marta Kuligowska.



"No więc tym bardziej, nie chcieliśmy go przerywać" - podsumował Chaciński.

Paszporty "Polityki" 2025: Laureaci

W kategorii Film Paszport "Polityki" otrzymała Kamila Tarabura, reżyserka filmu "Rzeczy niezbędne" i serialu "Absolutni debiutanci" za "dojrzałe operowanie niedopowiedzeniami tam, gdzie emocje domagają się krzyku. Za konsekwentnie przedstawiony i przekonujący obraz procesu przepracowywania traum i fascynujące portrety kobiet w kryzysie".

Laureatem Kreatora Kultury, czyli nagrody specjalnej, został w tym roku Marek Koterski. W "arcypolskiej, budzącej ozdrowieńczy śmiech twórczości dokonał bolesnej dekonstrukcji mitu inteligenta III RP" - zaznaczono. "Dzięki jego niewyczerpanym pokładom zjadliwego humoru narcystyczny neurotyk rekompensujący sobie fantazjami pasmo życiowych klęsk kojarzy się już nie tylko z kinem Woody'ego Allena, ale też z Adasiem Miauczyńskim. I między innymi za ten prześmiewczy filmowy wizerunek każdego z nas otrzymuje tytuł Kreatora Kultury" - uzasadniono.

"Nie spodziewałem się tej nagrody" - zapewnił Marek Koterski. "Jak pomyślę, że za debiut otrzymałem w ministerstwie ocenę niedostateczną... Za drugi film 'Życie wewnętrzne' - już trzy minus. Przy trzecim filmie, 'Porno', powiedziano mi, że zero to byłoby za dużo. Minęły lata, powstał 'Dzień świra'. Usłyszałem, że nie potrzebujemy takich bohaterów jak Adaś Miauczyński, przegranych. A teraz co? A teraz doświadczam miłości widzów. Mogę tylko powiedzieć do wszystkich twórców - co zabrzmi kokieteryjnie, ale nie czuję się specjalnie uzdolniony - warto być wiernym marzeniu, słuchać przede wszystkim siebie, swoich przekonań, odczuć. Niech was biją bejsbolem po głowie - róbcie swoje" - zaznaczył wybitny reżyser.



Nagrodą Paszport Czytelników "Polityki", przyznawaną przez czytelników i subskrybentów magazynu, uhonorowano aktorkę Sandrę Drzymalską, gwiazdę filmów "Biała odwaga" i "Simona Kossak".



"Wydaje się zjawiskiem, a nie zwykłą aktorką. Emanuje z niej szczerość, wrażliwość i wewnętrzne piękno. Ujmuje czymś, co trudno zdefiniować słowami, a co jest niezwykle ważne w świecie sztuki filmowej" - napisano w werdykcie.

Paszporty "Polityki" przyznawane są osobom, które "w szczególny i niestandardowy sposób przyczyniają się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie". Nagrody przyznawane są od 1993 roku młodym twórcom za wybitne osiągnięcia artystyczne - obecnie w siedmiu dziedzinach: film, literatura, teatr, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa. W ubiegłym roku laureatem Paszportów "Polityki" w pierwszej z wymienionych został reżyser "Kosa" Paweł Maślona.