Gwiazdor nie mieszka już z rodziną? Demi Moore zabiera głos w sprawie
Bruce Willis od dłuższego czasu zmaga się z nieuleczalną chorobą. W trudnej sytuacji wspiera go rodzina, która co jakiś czas zmuszona jest podejmować ciężkie decyzje. Niedawno żona gwiazdora, Emma Heming, przeniosła męża do parterowego domu, który jest bardziej przystosowany do jego potrzeb - spadła na nią za to krytyka. teraz sprawę komentuje Demi Moore, była żona aktora.
Wiosną 2022 roku Bruce Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej z powodu problemów zdrowotnych. Wówczas jego rodzina poinformowała, że cierpi na afazję. W lutym 2023 roku ujawniono, że chorobą, z którą się zmaga, jest jednak otępienie czołowo-skroniowe. To postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, na które obecnie nie ma skutecznego leczenia.
Życie hollywoodzkiego gwiazdora, jego żony Emmy Heming i córek Mabel oraz Evelyn zmieniło się na zawsze. "Przyszłość, którą sobie wyobrażaliśmy, po prostu zniknęła, a ja zostałam, próbując utrzymać rodzinę razem, wychować nasze dwie małe córki i opiekować się mężczyzną, którego kocham, jednocześnie radząc sobie z chorobą, której ledwo rozumiałam".
Od tamtego czasu obecna żona gwiazdora podjęła szereg działań, by zapewnić mężowi jak najlepszą opiekę i jakkolwiek zapewnić rodzinie byt w trudnej sytuacji. Niedawno zmuszona była przenieść Bruce'a do parterowego domu, który został dostosowany do jego potrzeb - za co Emma została skrytykowana. Aktor nie mieszka już z rodziną, ale ma zapewnioną profesjonalną opiekę. Heming często odwiedza go z córkami, by wspólnie jeść śniadania czy kolacje.
"Najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęłam" - mówiła w wywiadzie dla "ABC", który po emisji wywołał ogromne oburzenie internautów. Żona gwiazdora usłyszała wiele słów krytyki i musiała wydać specjalne oświadczenie, w którym dokładniej tłumaczy swój wybór. "Zbyt często opiekunowie są szybko i niesprawiedliwie oceniani przez osoby, które nie przeszły tej drogi ani nie stanęły na jej pierwszej linii" - przekazała na nagraniu na Instagramie.
W latach 1987-2000 to Demi Moore była żoną Bruce'a Willisa. Para doczekała się trójki pociech i poniekąd z tego powodu Demi wciąż jest obecna w życiu rodziny Willis. W niedawnej rozmowie z Oprah Winfrey aktorka przekazała słowa wsparcia dla obecnej partnerki byłego męża.
"To bardzo trudne. Ciężko patrzeć na kogoś, kto był tak pełen życia i tak silny, jak zmienia się w kogoś innego. Ale z mojej perspektywy (...) najważniejsze jest teraz nie mieć oczekiwań. To przynosi ulgę. Mam wiele współczucia dla Emmy, dla tej młodej kobiety. Pozycja byłej żony, nawet w tak połączonych ze sobą rodzinach, jest inna. Nigdy nie wiadomo, jak choroba będzie postępowała, a na Emmę spadło nieprawdopodobnie dużo, musiała wszystko przeorganizować. Jedną z najważniejszych rzeczy jest również zadbanie o siebie jako opiekuna - kto tego nie zrobi, ten nie ma sił opiekować się kimś innym. Myślę, że Emma doskonale sobie z tym wszystkim radzi" - mówiła Moore.
