Nieuleczalna choroba zmieniła jego życie. "Jego mózg go zawodzi"

Diagnoza, która zmieniła życie Bruce'a Willisa i jego rodziny

Wiosną 2022 roku Bruce Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej z powodu problemów zdrowotnych. Wówczas jego rodzina poinformowała, że cierpi na afazję. W lutym 2023 roku ujawniono, że chorobą, z którą się zmaga, jest jednak otępienie czołowo-skroniowe. To postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, na które obecnie nie ma skutecznego leczenia.

"W dniu, w którym Bruce otrzymał diagnozę, wyszliśmy z gabinetu lekarskiego z broszurą i pustym pożegnaniem. Bez planu, bez wskazówek, bez nadziei, tylko szok" - powiedziała żona gwiazdora Emma podczas Women’s Alzheimer’s Movement Forum. "Czułam się zagubiona, odizolowana i przestraszona".

46-latka musiała samodzielnie zająć się chorym mężem, domem oraz dwójką córek: Mabel Ray Willis (13 lat) i Evelyn Penn Willis (11 lat). "Przyszłość, którą sobie wyobrażaliśmy, po prostu zniknęła, a ja zostałam, próbując utrzymać rodzinę razem, wychować nasze dwie małe córki i opiekować się mężczyzną, którego kocham, jednocześnie radząc sobie z chorobą, której ledwo rozumiałam".

Mimo postępującej choroby, wciąż pozostaje sprawny fizycznie

Emma Heming Willis niedawno udzieliła kolejnego wywiadu, w którym zdradziła, że jej mąż wciąż jest bardzo mobilny, mimo postępującej choroby.

"Bruce nadal jest bardzo mobilny. Jest w naprawdę świetnym zdrowiu. Tylko jego mózg go zawodzi... Język mu szwankuje, a my, wiecie, nauczyliśmy się do niego dostosowywać. I mamy sposób komunikowania się z nim, który jest po prostu... inny" - wyznała w rozmowie z Diane Sawyer z ABC News.

Żona Bruce'a przyznała, że zauważyła zmianę zachowania męża jeszcze przed diagnozą. "Kiedy rodzina się spotykała, po prostu trochę się rozpływał. Był wycofany, bardzo zimny. Nie tak jak Bruce, który wcześniej był bardzo ciepły i czuły. Całkowite przeciwieństwo tego było niepokojące i przerażające" - opisała.

Według relacji Emmy wciąż zdarzają się momenty, w których "widać dawnego Bruce'a". "Czasami widać ten błysk w jego oku, albo ten uśmieszek, i wiesz, po prostu się przenoszę. I trudno to zauważyć, bo tak szybko, jak te momenty się pojawiają, tak szybko znikają" - mówi.

Rodzina gwiazdy chce pomagać innym w podobnej sytuacji

Przez ostatnie miesiące rodzina hollywoodzkiego aktora wykorzystywała platformy społecznościowe i wywiady w telewizji, by nie tylko relacjonować stan zdrowia Bruce'a, ale i zwiększać świadomość na temat choroby, z którą się zmaga.

Emma Heming Willis zdecydowała się napisać książkę, która ma pomóc osobom w podobnej sytuacji. "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path" będzie miała swoją światową premierę 9 września 2025 roku. "Ta książka to mapa drogowa, którą chciałabym, żeby ktoś mi wręczył w 2022 roku. Napisałam ją dla innych opiekunów, którzy desperacko szukają odpowiedzi, łakną wsparcia, chcą być zauważeni i zastanawiają się, jak sobie z tym poradzą" - powiedziała żona Willisa.

27 sierpnia na Disney+ i Hulu ukaże się produkcja "Emma i Bruce Willis: Niezwykła podróż", w której będziemy mogli zobaczyć jeden z wywiadów Emmy.

