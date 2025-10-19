Film anulowano po skandalu. Czy kiedyś powstanie?

"Byłoby wspaniale kiedyś skończyć [‘Being Mortal’]. Część materiału mam już zmontowaną. Jest tam mnóstwo rzeczy, z których jesteśmy dumni" – mówił Ansari w rozmowie z "Entertainemnt Weekly". "Nie wiem, jaki będzie mój następny projekt. Chciałbym skończyć ‘Being Mortal’. Ten projekt wiele dla nas znaczy. Może przyjdzie czas, gdy uda się dograć pozostałe sceny".

"Being Mortal". Bill Murray wywołał skandal na planie filmu

Zdjęcia do "Being Mortal" rozpoczęły się w marcu 2022 roku w Los Angeles. Trzy tygodnie później produkcję zawieszono, gdy produkujące projekt Searchlight otrzymało zażalenie na zachowanie Billa Murraya. Gwiazdor "Pogromców duchów" miał pocałować i nagabywać jedną z członkiń ekipy filmowej. Aktor nazwał całe zamieszanie "różnicą zdań". "Zrobiłem coś, co wydawało mi się zabawne, a nie zostało tak odebrane" – wyjaśniał.

Zdjęcia przerwano, chociaż nakręcono już połowę scen. Searchlight nie ma zamiaru wznawiać realizacji filmu. Przedstawiciele Ansariego szukali innego źródła finansowania podczas festiwali i targów. Do tej pory nie odnieśli sukcesu.

"Anioł stróż". O czym opowiada nowy film Aziza Ansariego?

W "Bing Mortal" obok Murraya wystąpili także Seth Rogen i Keke Palmer. Ansari spotkał się z nimi na planie "Anioła stróża". Film opowiada o ledwo wiążącym koniec z końcem Arju (Ansari) i bogaczu Jeffie (Rogen). Początkujący anioł Gabriel (Keanu Reeves) zamienia ich ciałami, by przekonali się, że bogactwo nie daje szczęścia. Jego interwencja ma nieoczekiwane skutki. Film wejdzie do polskich kin 31 października 2025 roku.